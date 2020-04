La UE ve injustificable la decisión de EEUU de suspender la financiación a la OMS

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha tachado este miércoles de injustificable la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la crisis por el coronavirus.

«Lamento profundamente la decisión de Estados Unidos. No hay razón que justifique esta maniobra en un momento en el que se necesitan todos los esfuerzos para ayudar a contener y mitigar la pandemia del coronavirus», ha reaccionado el jefe de la diplomacia europea en un mensaje en su perfil de Twitter.

Borrell ha recalcado que el desafío que representa la pandemia se debe afrontar «uniendo fuerzas», dado que la crisis «no conoce fronteras». Durante la crisis, el responsable de la diplomacia de la UE ha defendido un enfoque multilateral ante la pandemia para, así, dar respuestas globales.

En concreto, ha avisado del peligro que entraña para Europa que la crisis sanitaria no se resuelva en países vecinos, sobre todo en África, lo que puede generar nuevas oleadas del virus. «Sus problemas serán nuestros problemas, no podemos solventar la pandemia solo en nuestra casa. Si no se resuelve en África no se resolverá en Europa», advirtió hace unas semanas.

Donald Trump, presidente estadounidense, ha anunciado que su país suspenderá la financiación a la OMS mientras lleva a cabo una «revisión del papel» que el organismo ha jugado en la pandemia del coronavirus.

Trump acusa al organismo de haber «encubierto» la enfermedad, en un ataque que se suma a las críticas por entender que actúa de manera politizada. Mientras Estados Unidos imponía restricciones de viajes a China en los primeros estadios de la pandemia, la OMS «se opuso» a las medidas que llevaba a cabo su Administración, ha denunciado.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020