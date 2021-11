Las autoridades apuntan a una participación «masiva» en las elecciones generales de este domingo en Nicaragua

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) –

El director de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz, ha destacado que la votación en las elecciones generales de este domingo en Nicaragua cuenta con una participación «masiva».

«La votación está siendo masiva, en paz y en tranquilidad. Este proceso electoral se sigue desarrollando en total paz y en total tranquilidad», ha afirmado Díaz en declaraciones recogidas por el canal de televisión nicaragüense TN8.

«El llamado es que las personas ejerzan derecha su voto soberano, de autodeterminación y de independencia, votando por la paz, el progreso y la prosperidad», ha añadido el dirigente policial desde el Colegio Julia Herrera de Pomares del Distrito IV de Managua.

«Por la dignidad, por la independencia, por la autodeterminación. Hemos votado por el progreso, por la prosperidad y por más victorias. Nuestro jefe supremo, el comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo son las garantías de nuestras victorias, victorias del presente y victorias del futuro», ha remachado.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, ha destacado que son los nicaragüenses los que eligen a las autoridades de Nicaragua. «No son las potencias imperiales. Eso debe estar clarísimo», ha argumentado.

«Si una elección es justa transparente y además legal, no le corresponde a la comunidad internacional definir a las autoridades con su intervencionismo», ha añadido.

Moncada ha cargado en particular contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha justificado su ausencia como observador electoral. «Yo creo que es comprensible que Nicaragua le diga a la OEA: ‘no, no queremos tu presencia en estas elecciones, no te invitamos’ porque está clarísimo que la OEA nació como organismo de intervención norteamericano para hacer efectiva la doctorate Monroe, es decir de dominio y de control de todos los países de América Latina y el Caribe, como si fueran parte de Estados Unidos», ha señalado.