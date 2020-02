Las noticias falsas que rodean al coronavirus

05/02/2020 11:30 Internacional ‘Fake news’ eitb.eus El coronavirus de Wuhan ha generado todo tipo de contenido incorrectos que circulan por redes sociales y llegan a millones de personas.

Las noticias falsas sobre el coronavirus se propagan por las redes sociales más rápido que la propia epidemia y cada día aparecen rumores sobre el virus que generan dudas y miedo entre los ciudadanos. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una campaña para evitar que la «epidemia de información» falsa en redes sociales cree la alamar social en el mundo.

Hay quién ha extendido la noticia de que un médico chino recomienda enjuagarse la boca con sal para evitar el contagio. La Organización Mundial de la Salud ha desmentido, esta y otras noticias, porque de momento, no hay ninguna prueba científica que confirme esa teoría.

¿Cuales son las noticias falsas más comunes en las redes sociales?

–El virus se encuentra en el aire. FALSO. Se transmite a través de gotitas de saliva o mucosidad que expulsamos al toser o estornudar. Por eso, lavarse bien las manos con agua y jabón sigue siendo la principal medida de precaución. También es recomendable estornudar en la parte interior del codo, no en las manos, o en un pañuelo de papel que después hay que tirar de inmediato.

-El uso de mascarillas es suficiente para no contagiarse. FALSO. Si no se acompaña de medidas de higiene las mascaras no son del todo eficazes, y la OMS recomienda usar los tapabocas solo si se presentan síntomas de problemas respiratorios (tos o estornudos), si se tienen sospechas de haber podido contraer el coronavirus o si se está cuidando de un enfermo. Y esto, quizá, tampoco sea 100% eficaz.

-Un artículo falso del Departamento de Salud de Filipinas publicado en Facebook aseguraba que es fundamental «mantenerse hidratado, evitar comida picante y tomar mucha vitamina C». FALSO. La OMS solo recomienda a la población no comer «productos animales crudos o poco cocinados».

-El virus está mutando. FALSO. la OMS no tiene pruebas de que el virus esté mutando, sino que es «bastante estable».

–No es seguro recibir paquetes de China. FALSO. la OMS insiste en que es seguro recibir paquetes de China. «Por experiencias anteriores con otros coronavirus, sabemos que este tipo de virus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas y paquetes», señalan en su página web.

-La vacuna contra la neumonía, antirretrovirales para el VIH, o tratamientos contra el ébola protegen del coronavirus. FALSO. Aunque lo escuchemos una y mil veces, el coronavirus es un virus diferente en el que los científicos están trabajando para poner solución.

-El contagio es más fácil si tienes mascota. FALSO. Con las mascotas siempre hay que tener unos cuidados básicos de higiene por muchas de las infecciones que pueden transmitir, pero no está demostrado que el coronavirus afecta más a perros y gatos que a los humanos.

-Las personas de la tercera edad son las primeras en contagiarse. FALSO. Precisamente al ser un virus aún desconocido no existen pautas de conducta. La OMS pide cautela con la higiene corporal y respiratoria. Aún no existe un protocolo sobre su contagio: el coronavirus no diferencia edades.

-Otra de las teorías que circula por las redes es que el virus forma parte del «controvertido programa de armas biológicas» de China, desarrollado en un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan y desde donde se les habría escapado. No obstante, las autoridades de Wuhan señalaron, desde el principio, que el brote se originó en un mercado de animales de dicha ciudad, pero los científicos no han conseguido identificar con seguridad la especie; aunque sí han determinado que pasó a los humanos a través de un animal.