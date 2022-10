Leonel Moreira asegura que busca sacarle provecho hasta a los insultos que le propinaron

Si Alajuelense no salió con un resultado adverso en el juego de ida de la semifinal ante Saprissa, es por la gran actuación del guardameta Leonel Moreira, quien detuvo todos los intentos de la ofensiva morada y evitó la caída de su marco.

Moreira le dijo no a Javon East hasta en tres oportunidades a Yustin Salas e incluso le sacó un cabezazo a Kendall Waston, cuando el balón parecía escurrirse en su marco.

Leonel fue punto alto, al estar atento en cada acción ofensiva de los saprissistas, estuvo seguro en el juego aéreo y respondió cuando los morados intentaron vulnerar su marco.

Moreira, quien fue señalado por su nivel en el arranque del certamen e incluso algún sector del liguismo pidió la titularidad para el joven Miguel Ajú, demostró haber subido su rendimiento y se ganó la confianza del entrenador uruguayo Fabían Coito.

Incluso en la última convocatoria a la Selección Nacional no fue llamado a los partidos de fogueo ante Corea del Sur y Uzbekistán, por el técnico Luis Fernando Suárez, y en su lugar fueron llamados Esteban Alvarado, Aarón Cruz y Patrick Sequeira.

En cinco días pasó de estar cansado de los señalamientos, como lo dejó saber en una entevista, sin querer, a ser determinante cuando más lo necesitaba su club.

Todo por el equipo

El arquero sobre el cierre del cotejo le hizo un paradón al cubano Luis Paradela, al sacarle un balón a una mano, con el cual redondeó una actuación espectacular.

“Siempre estoy trabajando para dar mi mejor versión, tratando de poner mi granito de arena en beneficio del equipo. Siempre tratamos de dar lo mejor y seguimos adelante, mejorando, pensando en ayudar al club que es lo más importante”, comentó Moreira en FUTV.

“Creo que todos los partidos que he jugado fueron buenos. De todos me llevo un aprendizaje muy grande para canalizar lo bueno y lo malo que he hecho. Fui puliendo cada uno de mis aspectos y le agradezco a mi esposa y mis hijos que han sido pilares fundamentales para tomar decisiones. Uno siempre confía en la mano de Dios y no soy de esconderme en los malos momentos”, afirmó.

El cuidapalos rojinegro reiteró que todo se debe al trabajo del plantel que buscó sacar el resultado, más allá del plano individual donde fue protagonista.

“Todas las cosas malas hay que darles vueltas y esperar que sean buenas. Tomas las mejores cosas porque detrás de un insulto vienen cosas que tal vez lo puedan despertar a uno y ver qué es lo que uno está haciendo mal o así por el estilo y mejorar para que puede influir en el estado anímico de uno y poder seguir mejorando”, manifestó Moreira

Hicimos un gran partido los dos equipos, estuvimos tratando de hacer un gol, no se dio, pero lo importante es que seguimos adelante para conseguir nuestras aspiraciones. Ahora dejamos de lado la semifinal nacional, porque tenemos un partido muy importante el martes frente al Real España por la Liga Concacaf”, añadió.

Sobre sus últimas intervenciones ante Luis Paradela y Andy Reyes que terminaron de darle la notoriedad por su rendimiento, el arquero comentó: “Creo que siempre doy el máximo, así como mis compañeros celebran un gol yo celebro cada acción que hago en beneficio del plantel, no es solo Leo Moreira, yo siempre pienso en el grupal”.