Los incendios en Australia devastan casi el 80 por ciento de una región boscosa Patrimonio de la Humanidad

CANBERRA, 17 Ene. (DPA/EP) –

Las lluvias que han caído estos últimos días en Australia han ayudado a ralentizar el avance de los incendios forestales que asolan la parte meridional del país, pero no han logrado impedir la destrucción de casi el 80 por ciento de la región boscosa conocida como Montañas Azules, zona catalogada Patrimonio de la Humanidad, situada en Nueva Gales del Sur, el estado más afectado por los incendios que han consumido ya más de 10 millones de hectáreas.

Imagen satélite de la NASA, que muestra el recorrido del humo de los incendios desde la Gran Cordillera Divisoria hasta el Mar de Tasmania – GETTY

«No ha apagado todos estos incendios, pero los ha retrasado y creo que eso nos ha dado un gran impulso moral», ha dicho este viernes el comisionado adjunto del Servicio Rural de Bomberos, Rob Rogers, que forma parte de esos más de 3.000 bomberos que actualmente están desplegados en el sur de Australia.

Rogers ha explicado que esperan que las lluvias previstas para este fin de semana en Nueva Gales del Sur ayuden a paliar un poco la situación en ese estado, el mas perjudicado por los incendios y con «áreas de mayor dificultad de acceso».

Rain has fallen across most firegrounds over the last 24 hours which is great news! Our fingers are crossed that this continues over the coming days.

This morning 82 fires are still burning across New South Wales, with over 30 still yet to be contained.#NSWRFS #NSWFires pic.twitter.com/Zn6Id3TX85

— NSW RFS (@NSWRFS) January 16, 2020