Los militares dan un golpe de estado en Malí

Los militares malienses que este martes han protagonizado un golpe de estado en la capital del país, Bamako, afirman tener en su poder al presidente de Malí, Ibrahim Bubacar Keita, así como a su primer ministro, Bubu Cissé.

Uno de los militares amotinados en el cuartel de Kati, desde donde ha partido el movimiento esta mañana, ha dicho a los periodistas que las dos máximas autoridades de la república están en su poder, sin dar más precisiones.

Lo cierto es que el presidente y el primer ministro han permanecido ausentes durante las largas horas que duró lo que parecía un motín y luego se transformó en golpe de estado.

Incluso un comunicado supuestamente firmado por Cissé esta misma tarde, que apelaba al diálogo con los golpistas, ha sido puesto en duda por los observadores, y atribuido a personas de su entorno que trataban de ocultar la gravedad de la situación.

La noticia del aparente triunfo del golpe se ha expandido inmediatamente por la capital, por cuyas principales avenidas circulan vehículos militares, y en donde miles de personas han salido a las calles en actitud festiva, celebrando lo ocurrido, que aparentemente ha tenido lugar sin derramamiento de sangre.

Condena de la ONU y de otras organizaciones internacionales

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado el «motín militar» de Malí, y ha exigido la liberación inmediata y sin condiciones del presidente del país y de otros miembros del Gobierno.

En un comunicado, Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los últimos acontecimientos en Malí, y ha llamado a restaurar inmediatamente «el orden constitucional, y el estado de derecho».

El jefe de Naciones Unidas ha llamado a una «solución negociada y pacífica» de la crisis, y ha trasladado su pleno apoyo a los esfuerzos diplomáticos de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste (CEDEAO).

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, ha condenado la detención del presidente y del primer ministro de Malí, y de otros altos cargos supuestamente detenidos por los militares amotinados, y ha rechazado, en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, «cualquier intento de cambio inconstitucional» en el país. Además, ha solicitado a los amotinados que «dejen de recurrir a la violencia, y respeten las instituciones republicanas».

I strongly condemn the forced detention of President Ibrahim Boubacar Keita of #Mali, the Prime Minister and other members of the Malian govt, and call for their immediate release. My full statement:https://t.co/zvJVuJJbjp

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) August 18, 2020