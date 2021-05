Macron admite la «responsabilidad abrumadora» de Francia en el genocidio de Ruanda

27/05/2021 15:08 Internacional macron en ruanda o.p. | eitb media El presidente francés ha admitido que Francia no entendió que, al intentar evitar un conflicto, «se ponía del lado del regimen genocida», aunque considera que Francia «no fue cómplice».

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido este jueves durante una visita oficial a Ruanda la «responsabilidad abrumadora» del país europeo en el genocidio cometido en 1994, que se saldó con más de 800 000 muertos, si bien ha destacado que París «no fue cómplice» de las matanzas.

«Estoy, con humildad y respeto, a vuestro lado hoy para reconocer la amplitud de nuestras responsabilidades», ha dicho Macron en un solemne discurso pronunciado en el Monumento del Genocidio en Kigali, donde se guardan los restos de unas 250 000 víctimas.

Así, ha subrayado que los responsables del genocidio «no tenían la cara de Francia», «no fue cómplice». Ha admitido, sin embargo, que «Francia tenía un papel, una historia y una responsabilidad política» en Ruanda.

Ha reconocido que «al sumarse en los noventa en un conflicto en el que no estaba con anterioridad, Francia no escuchó la voz de los que le habían advertido o sobrestimó su fuerza al pensar que podría detener lo que ya estaba en marcha», a lo que ha añadido que «Francia no entendió que, al intentar evitar un conflicto regional o una guerra civil, se ponía de hecho al lado de un régimen genocida. Al ignorar las alertas de los observadores más lúcidos, Francia tiene una responsabilidad abrumadora en una situación que derivó en lo peor, algo que precisamente intentaba evitar».

En esta línea, ha incidido en que «si bien los responsables franceses tuvieron después la lucidez y el valor de calificar lo sucedido como un genocidio, Francia no supo «adoptar las consecuencias apropiadas». «Tras ello, su han sucedido 27 años de distanciamiento, de incomprensión, de intentos de acercamiento sincero pero infructuosos», ha dicho.

«Los asesinos no tuvieron más que una obsesión criminal: erradicar a los tutsis, a todos los tutsis. Hombres, mujeres, padres, hijos. Esta obsesión ganó a todos los que querían interponerse en el camino, pero nunca perdió su objetivo», ha relatado.

«El genocidio no se puede borrar. Es indeleble. Nunca tiene fin. No vivimos después del genocidio, vivimos con él, como podemos», ha señalado, antes de resaltar que «en Ruanda se dice que los pájaros no cantan el 7 de abril». «Es en nombre de la vida que debemos decirlo, darle nombre, reconocerlo», ha reseñado.

Macron ha explicado que «son 27 años de sufrimiento para aquellos cuya historia íntima permanece golpeada por el antagonismo de los recuerdos» y ha prometido «continuar el trabajo de reconocimiento y verdad» para determinar lo sucedido en el país africano, para lo que ha pedido la «apertura de archivos».

Base para una «buena relación»

El viaje de Macron a Kigali ha tenido lugar cerca de una semana después de que el presidente ruandés, Paul Kagame, afirmara que entre ambos países «hay una base para construir una buena relación«, tras la publicación del ‘Informe Duclert’ en Francia, que contempla el papel de París durante el genocidio de 1994.

«La gran y agobiante responsabilidad de Francia ha sido reconocido. Eso es enorme, ya es decir mucho» ha manifestado Kagame rediriéndose a dicho informe. «La verdad ha podido ser establecida por dos comisiones, una francesa y una ruandesa. Por primera vez hay convergencia», ha aplaudido.

Alrededor de 800.000 ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutu durante cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.