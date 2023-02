Marcel Hernández sin excusas: ‘No estoy en mi mejor rendimiento’

Marcel Hernández no está en su mejor nivel. Por algo acumula cinco partidos sin anotar y hasta fue suplente ante Herediano. Claro, no es necesario que nadie le diga esto al delantero para ver si reacciona, lo tiene muy claro y afirma ser el primero en criticarse por no rendir como acostumbró a todos.

A Marcel Hernández le dan más que un llamado de atención

El cubano suele ser muy directo y al estar metido en un bache, no cambió su versión. Tener dos goles en ocho jornadas y hasta acumular dos partidos como suplente lo tienen intranquilo. Igual, intenta que esto no se convierta en frustración.

A inicios de temporada, Hernández fue designado como capitán por el técnico Paulo César Wanchope, sin embargo, esto no impidió que el timonel expusiera públicamente que Marcel debe dar más. El “9″ tomó a bien las palabras de una figura que es casi su mentor en Costa Rica y fue de frente.

“No vería que ahora tengo un rol de suplente, porque tengo más partidos como titular en esta temporada. Somos un equipo, somos jugadores maduros y entendemos cuándo nos toca y cuándo no. Todos hemos tenido oportunidad… Todos esperan más de Marcel y yo también, porque soy autrocrítico. Me han costado algunas situaciones, pero debo trabajar mucho más”, valoró el futbolista.

Hay dos puntos claves en el presente del isleño: le cuesta mucho aparecer en la zona donde más influye, cerca del área, y más aún hacerlo con ventaja; por lo mismo solo acumula 14 disparos en el Clausura 2023 y apenas seis fueron directos.

Así mismo, otro detalle es que en el duelo ante Herediano, Chope probó otra fórmula y no fue precisamente con un “9″ natural, ya que Marco Ureña está lesionado. El timonel optó por Ronaldo Araya, quien en realidad es un creativo, pero como punta supo asociarse, aparecer por sorpresa y combinarse bien para generar más ocasiones.

Jamás se puede decir que el histórico goleador de los brumosos ya no encaja en el planteamiento, sino que debe adaptarse o hacer mucho de lo que mostraba antes: más dinámica, ida y vuelta hacia el medio y mucha potencia en el último cuarto. Claro, también necesita que lo nutran mejor y que le generen acciones.

Cartaginés gana el ‘duelo del desahogo’ y vuelve a la pelea

Le urge reencontrarse

Marcel Hernández dejó entrever que mentalmente tampoco está al 100%, ya que no es normal para él no ser protagonista en las redes o verse en el banquillo. Ante esto, afirmó que necesita reencontrarse y estar contento dentro de la cancha.

Para entender mejor por lo que le pasa, habían dos preguntas claves que sí o sí se le tenían que hacer al jugador y sin problemas respondió:

¿Qué factores le están costando?

“Principalmente la falta de ocasiones de gol. No he tenido tantas chances de anotar y aunque no puedo decir que son nulas, sí son muy pocas. Esto da al traste con algunas situaciones mías en la cabeza, porque tengo que estar contento, sobretodo dentro de la cancha, para ayudar al grupo. No son excusas, no estoy en mi mejor rendimiento y tengo que ser el primer autocrítico, para salir de este mal momento en el que estoy”.

¿Lo marcan diferente o cómo explica que son mínimos los remates que realiza?

“Siempre me han marcado igual, es algo normal. Estoy haciendo muy poco contacto con la bola y cuando lo logro, es en situaciones desfavorables, así que estoy analizando esto para mejorarlo. Igual, no quiero escudarme en esto, porque es normal, a Marcel lo marcan así”.