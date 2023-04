Michael J. Fox sobre su Parkinson: ‘Sé que no voy a llegar a los 80 años’

Michael J. Fox, el querido actor que encarnó a Marty McFly en la saga Back to the Future, confesó que sus padecimientos en torno a la enfermedad del Parkinson no hacen más que empeorar y cada día enfrenta más obstáculos con su salud.

El actor, de 61 años, fue diagnosticado con Parkinson cuando era muy joven: solo tenía 29. En una conversación íntima con CBS Sunday Morning, el intérprete le contó a la presentadora Jane Pauley sobre los crecimientes malestares e incluso expresó que no se imagina viviendo hasta los 80 años.

Michael J. Fox: “Mi mente se puso en blanco cuando supe que tenía Parkinson”

Duras declaraciones

“Está golpeando la puerta”, expresó el actor, refiriéndose a su enfermedad. “No voy a mentir. Se está poniendo difícil lidiar con esto, se está poniendo más difícil cada día, pero así son las cosas”, dijo.

Fox lleva décadas de encabezar su propia fundación para la investigación del Parkinson, además de ser un activista para concientizar y tratar de enviar un mensaje de optimismo a quienes sufren la enfermedad.

De hecho, su propia fundación ha avanzado en crear procesos para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Aun así, a pesar de los avances, Fox tomó la entrevista para desahogarse por todo lo que ha vivido.

El actor continuó diciendo que se ha roto varios huesos y se ha sometido a una cirugía a medida que la enfermedad ha progresado.

“Tuve una cirugía de columna. Tenía un tumor en la columna, y era benigno, pero me dificultaba caminar. Y luego, comencé a romperme cosas. Me rompí este brazo, y me rompí este brazo, me rompí este codo. Yo me rompí la cara. Me rompí la mano”, dijo Fox, señalando que el Parkinson lo ha hecho una persona más vulnerable.

La presentadora le preguntó a Fox si se rompió los huesos con una caída, a lo que él respondió que una caída es un “gran asesino con Parkinson”.

“No te mueres de Parkinson. Mueres con Parkinson”, refiriéndose a que la enfermedad empeora cualquier incidente. “He estado pensando en la mortalidad de esto… Sé que no voy a llegar a los 80 años″, expresó.

Datos duros

Según la Fundación de Parkinson de Estados Unidos, esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que afecta predominantemente a las neuronas productoras de dopamina en el cerebro. Los síntomas pueden incluir temblores, rigidez de las extremidades, problemas de equilibrio y marcha, lentitud de movimiento y trastornos del sueño.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento reporta que los síntomas “generalmente comienzan gradualmente y empeoran con el tiempo”. El instituto informó que la mayoría de las personas con Parkinson desarrollan la enfermedad después de los 60 años, pero que alrededor del 5% al 10% experimentan un inicio antes de los 50, como el caso del actor.

Excepto por ocultar su diagnóstico en los primeros meses, cuando aún estaba en la cima de su carrera, Fox ha sido notablemente abierto sobre vivir con Parkinson y ha procurado enviar un mensaje de solidaridad a la sociedad para concientizar sobre esta enfermedad.

De hecho, próximamente, se estrenará el documental Still: A Michael J. Fox Movie, que llegará a la plataforma Apple TV+ el 12 de mayo.