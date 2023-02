Nottingham Forest muestra un video del primer entrenamiento de Keylor Navas

Keylor Navas ya es una realidad en el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, donde el tico vivió su primer día como jugador del Forest.

En un video, el Nottingham Forest muestra la presencia de Navas en su primer entrenamiento y un recorrido por las instalaciones del club.

Navas tuvo su primer contacto con el entrenador Steve Cooper, que le preguntó en español ¿Cómo estás? y seguidamente Keylor le respondió y luego siguieron hablando en inglés, donde el estratega le dio la bienvenida al histórico club de Inglaterra.

También, logró saludar a su nuevo compañero Cheikhou Kouyaté con el que compartió algunos minutos, en su recorrido por las instalaciones del Forest.

Además, se ve como Keylor dentro del calentamiento, logró saludar a algunos compañeros como Jesse Lingard y Morgan Gibbs White, pero se vio más unido con el exdefensor del Atlético de Madrid, Felipe Monteiro.

En el vídeo se logró observar la sesión de fotos de Keylor y donde conoció al delantero Andrew Ayew y donde Navas se vio con una sonrisa y feliz de empezar un nuevo capítulo en su gran carrera futbolística.

“Cuando fui joven soñaba con ser futbolista, ahora es una realidad. Es un gran equipo que respeto mucho, la Liga Premier siempre fue un sueño para mí, un nuevo reto y siento que es una gran oportunidad para mi carrera, para mi familia, para mi vida. Estoy muy emocionado por comenzar”, dijo Keylor cuando se oficializó su contratación con el Nottingham Forest.

Gracias a Dios podemos comenzar esta nueva aventura… Feliz y con muchas ganas de empezar. Nos vemos pronto, reds!!!

Thanks God we can start this new adventure… I’m very happy and really want to start. See you soon, reds!!! pic.twitter.com/HLAPvyIaGI

