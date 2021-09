Nueva York recuerda los atentados del 11-S con un solemne acto, 20 años después

11/09/2021 19:04 Internacional 11-S: 20 ANIVERSARIO Agencias | EITB Media Las fuerzas del orden han desplegado importantes medidas de seguridad, con la presencia de miles de agentes y unidades de detección de bombas. Donald Trump ha sido el único de los exmandatarios vivos que se ha ausentado de los actos de homenaje.

Noticias (2) Vídeos (4) Galerias (1)

La ciudad de Nueva York (EE. UU.) ha iniciado este sábado los actos de conmemoración de los atentados del 11-S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que han acudido algunos de los familiares de las cerca de 3000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia ha comenzado con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People’s Chorus de Nueva York ha entonado el himno nacional.

Después de un momento de silencio a las 08:46 hora local (12:46 GMT), cuando el primer avión impactó una de las torres, Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en él, ha pronunciado un breve discurso, que ha marcado el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas.

«Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario», ha subrayado Low.

Pese a que cientos de familiares han estado presentes en la ceremonia, con fotos de sus seres queridos, algunos de los allegados de las víctimas no han podido acceder al acto, en el que había fuertes medidas de seguridad.

Junto a ellos, cientos de personas más se han agrupado en los aledaños del memorial del 11S, muchas de ellas portando rosas rojas y banderas estadounidenses en señal de respeto a las víctimas.

En la ceremonia, en la que el cantautor Bruce Springsteen ha interpretado su canción «I’ll See You in My Dreams» (Te veré en mis sueños), se han marcado con momentos de silencio los instantes en los que tres de los aviones que fueron secuestrados el 11 de septiembre impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y un cuarto cayó en una explanada en Pensilvania.

En el evento, al que también han acudido las antiguas primeras damas de EE. UU. Hillary Clinton y Michelle Obama, han recordado los momentos en los que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York.

Las fuerzas del orden han desplegado importantes medidas de seguridad, con la presencia de miles de agentes y unidades de detección de bombas, mientras que los accesos a las estaciones de metro cercanas a la Zona Cero estaban tomadas por policías armados.

George W. Bush, presidente en el momento de aquellos atentados, ha estado presente junto con la vicepresidenta actual, Kamala Harris, en los actos de Pensilvania, donde según la versión oficial los pasajeros obligaron a los terroristas a estrellar un cuarto avión en un descampado.

En este sentido, George W. Bush ha calificado como «excepcional grupo» aquél que logró impedir un cuarto ataque al enfrentarse a los terroristas y hacer que el avión se estrellara en un descampado.

El expresidente se ha referido a los extremistas de dentro y fuera del país que comparten no sólo su «desdén por el pluralismo» y su «indiferencia por la vida humana», sino también, ha recalcado, su «determinación por profanar los símbolos del país».

Aludía así, de forma implícita, al asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, un incidente que Bush ha condenado en numerosas ocasiones.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido el único de los exmandatarios vivos que se ha ausentado de los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

Por su parte, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, publicó ayer un mensaje en el que traslada que la unidad social es la «mayor fortaleza» de los ciudadanos estadounidenses. «La unidad es lo que nos hace ser quienes somos, Estados Unidos en su mejor momento. Para mí, esa es la lección principal del 11 de septiembre», subraya en un vídeo pregrabado de seis minutos de duración en el que rinde homenaje a las víctimas del atentado y sus familias.

Además, Biden matiza que la unidad «no significa» que todos los estadounidenses deban «creer en lo mismo», sino que apunta más alto hacia un «respeto y fe» entre los ciudadanos y la nación.

Nueva York recuerda los atentados del 11-S 20 años después con un solemne acto. Foto: EFE