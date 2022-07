Óscar Esteban Granados: ‘Herediano para mí fue una bendición futbolística’

En medio de lágrimas y palabras llenas de sentimiento, el volante Óscar Esteban Granados dijo adiós al fútbol profesional después de 19 años como futbolista profesional, de los cuales 11 fueron ligados al Herediano, donde se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del club.

Después de alcanzar 10 campeonatos con los florenses y tras su paso por el Cartaginés y Orión FC, Granados no pudo ocultar sus emociones, en una ceremonia de despedida en la cual fue acompañado por su familia, sus padres, hermano y sus ahora excompañeros, así como la junta directiva de Fuerza Herediana.

Óscar Esteban había planteado retirarse a finales del 2021 por un padecimiento en el corazón, no obstante le convencieron para que continuará seis meses más con la institución.

“Desde que llegué al Herediano cumplí todas mis metas, mis sueños. Fui campeón, estuve en la lista y fui parte de una Selección en un mundial (Brasil 2014). Con mi primer título en el 2012 pensé que ya había cunplido ese sueño de ser campeón, por lo que en este 2022, ser el jugador con más títulos en la historia del club era algo inimaginable para mí”, comentó Granados.

“Después de todas esas alegrías no puedo ocultar que el Herediano para mí fue una bendición futbolística. Es un equipo que me lo dio todo y del cual me siento muy orgulloso el haber pertenecido y contar con los consejos de Jafet Soto, Aquil Alí, a quien considero como un padre; Orlando Moreira y Juan Carlos Retana, quienes siempre me apoyaron” agregó.

El hoy exjugador, quien fue acompañado por su esposa Fiorella Alvarado y sus hijas Lionela y Dariela, confesó que su gran inspiración para llegar al fútbol profesional fue su hermano Michael Granados, quien fue futbolista del conjunto del Municipal Osa, con el cual ascendió a la máxima categoría y más tarde actúo con el Municipal de Pérez Zeledón.

El hoy exvolante recordó que fue su padre, Elí Granados, fue quien le enseñó a patear un balón y le inculcó el amor por el fútbol desde pequeño, mientras su madre, Martiza Maroto fue la persona que siempre lo acompañó a los partidos de liga menor, de ella aprendió la disciplina de ir a los entrenamientos y fue quien le alistaba una botellita de agua bendita para que se bañara antes de los partidos.

El futuro

Aunque se marcha con más de 600 partidos en la máxima categoría, Óscar Esteban continuará formando parte del Herediano, según explicó el gerente general Jafet Soto, quien manifestó que estaría estudiando fuera del país y para ello se ha estado preparando en los últimos años.

“Gracias a don Fernando Sánchez, quien es rector de la Universidad Católica de Costa Rica y Esteban Segura, después de 10 años me propuse estudiar nuevamente y en diciembre espero concluir mis estudios en la enseñanza de la Educación Física para obtener mi carné para ejercer como preparador físico”, indicó Granados.

“Ya he estado trabajado con la institución, con los profesores Manuel Víquez y Daniel Vargas, ayudándoles en diferentes trabajos y en la rehabilitación con jugadores lesionados, por lo que adquirí experiencia. Además me nombraron como coordinador de la preparación física de la liga menor”, añadió.

A la consulta de si le gustaría ser entrenador del cuadro florense, el mundialista de Brasil 2014 confesó que prefiere estar en la cancha de otras maneras.

“Ser entrenador no es una de mis metas. La verdad ya me estresé mucho. Fueron más de 19 años como jugador. He visto lo que sufren y se estresan los entrenadores y la verdad no quiero vivir eso, pero sí me gustaría ayudar a mis compañeros a mejorar en la parte física”, sentenció Granados.