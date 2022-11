Pablo Milanés, cantautor y referente de la nueva trova, muere a los 79 años

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció la tarde de este lunes 21 de noviembre, a los 79 años de edad, en Madrid, España, donde estaba siendo atendido por un severo cuadro de infecciones derivadas de una enfermedad oncohematológica que le fue detectada desde hace varios años.

La noticia fue dada a conocer por medios cubanos, y después confirmada por medios internacionales como El País y BBC. De acuerdo con la información que publicaron, el artsta se encontraba hospitalizado desde hace varias semanas con una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón, padecimientos que lo obligaron a cancelar varios conciertos en Pamplona, Ciudad de México y Santo Domingo.

Pablo Milanés: ‘Soy un revolucionario que habla de música en el sentido revolucionario’

Milanés fue diagnosticado con síndorme mielodisplásico, un tipo de cáncer que disminuía su respuesta inmunológica, por lo que desde el 2017 se trasladó hasta España. En los últimos días Pablo había sido reportado como estable y se esperaban que su condición mejorara; sin embargo su organismo ya no resistió.

En setiembre del 2018, el compositor habló con El Universal y aseguró que a esas alturas de su vida se sentía en paz, pues jamás se quedó con las ganas de hacer algo y tenía aboslutamente todo lo que cualquier hombre necesitaría para ser feliz.

“Me siento en paz porque he hecho lo que he querido, lo que he pensado, creo que he vivido con dignidad, con decoro, soy feliz, tengo una familia maravillosa, tengo las cosas fundamentales para la vida: una familia, los amigos, un entorno de felicidad, de paz, amor. Y a mí me sobra todo eso”.

Hasta el momento, la familia del cantante no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo su equipo de trabajo rompió el silencio y agradeció a los fans y compañeros del medio por sus muestras de cariño, aunque pidieron respeto en estos momentos tan difíciles.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, escribieron en un comunicado oficial.

El intérprete de temas como Para vivir y Yolanda cantó por última vez en junio pasado y seguirá presente gracias al repertorio que dejó a lo largo de décadas de obra.

