Paris Hilton revela que fue abusada sexualmente

La modelo y empresaria Paris Hilton reveló que fue abusada sexualmente cuando era una adolescente de 17 años y estudiaba en la escuela Provo Canyon, en Utah.

En declaraciones al New York Times, sobre la “industria adolescente en problemas”, Paris detalló que durante su estadía de 11 meses en el internado fue sometida a supuestos exámenes médicos con varios miembros del personal.

“Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las tres o cuatro de la mañana, me llevaban a mí y a otras chicas a una habitación y nos realizaban exámenes médicos. Ni siquiera lo hacía un médico. Era con un par de miembros del personal, que nos ponían sobre la mesa y nos metían los dedos.

No sé lo que hacían, pero definitivamente no era un médico y daba mucho miedo. Fue aterrador y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años. Pero ahora vuelvo a recordarlo todo el tiempo y pienso en eso. Mirando hacia atrás, como adulto, eso fue definitivamente un abuso sexual”, explicó.

En Twitter, la socialité dijo que mientras estaba “privada de sueño y muy medicada”, la obligaron a tumbarse en “una mesa acolchada”.

“Luego nos pidieron abrir las piernas para someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y decían: ‘Cállate. Cállate. Deja de forcejear. Es importante hablar de estos momentos dolorosos para poder sanar y ayudar a poner fin a estos abusos”, añadió.

Paris Hilton fue enviada a la Provo Canyon cuando tenía 16 años, dado su comportamiento rebelde. Hasta ahora, la escuela no se ha referido a las declaraciones de Hilton.

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw

— ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022