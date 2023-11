Peón asesinado en intento de robo murió sin celebrar primer cumpleaños de nieto

Isaías León González, de 44 años, perdió la vida este jueves tras ser víctima de un intento de asalto en la localidad de 15 Millas de Batán, en Matina de Limón. El difunto compartía su hogar con tres de sus hijos y su único nieto, un pequeño de 9 meses.

Lidieth Alvarado, hermana de León, recordó que su hermano era un hombre muy trabajador y que su sueño más reciente era poder celebrar el primer cumpleaños a su nieto, en enero próximo.

“Él disfrutaba mucho salir del trabajo, llegar a casa y pasar tiempo con el bebé”, expresó la hermana. Según Alvarado, el objetivo de León era trabajar y dedicarse a brindar un futuro a sus hijos y nieto.

Isley León, la hija mayor de la víctima, compartió su dolor en su perfil de Facebook.

“Mi padre te necesito, me duele el corazón, no sé cómo seguir sin ti, esto me duele, me enseñaste todo en esta vida, excepto a vivir sin ti, mi hijo te necesita”, posteó.

León se desempeñaba como peón en una plantación bananera, labor que mantuvo durante casi toda su vida. Como cualquier otro día, este jueves se levantó temprano y se dispuso a ir a su trabajo. Tomó su motocicleta y fue a recoger a un compañero con quien solía viajar al trabajo.

Trágicamente, mientras León y su compañero se dirigían a sus labores, dos individuos se ocultaron entre la maleza, con la intención de robar la moto cuando pasaran sus víctimas. Los sospechosos llevaron a cabo su plan, aprovechando la soledad de la carretera de lastre por donde transitaban las víctimas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los delincuentes se enfrentó a los motociclistas, mientras que el otro, armado, los amenazaba. En medio de un forcejeo, el sospechoso armado decidió disparar y acabar con la vida de León.

Lidieth Alvarado declaró que esta muerte injusta dejó a su familia conmocionada. “Era una persona muy humilde, madura a pesar de sus 44 años, y extremadamente trabajadora. Pasaba la mayor parte del día en las bananeras”, recordó la hermana.

“Entre todos juntamos dinero para cubrir una parte de los gastos y quedamos con una deuda pendiente”, comentó con pesar. Las honras fúnebres de Isaías se llevarán a cabo este sábado en el cementerio de Batán.