Premiación de Unafut: Marcel Hernández fue la estrella de la noche

Marcel Hernández se llena de trofeos

Si hay una figura que puso todos los reflectores sobre él y cumplió en la gala de premios de la Unafut fue Marcel Hernández, quien se dejó cuatro trofeos individuales, el último y más destacado fue el de mejor jugador del Torneo de Clausura 2022.

“Le agradezco a mi familia, compañeros, dirigentes y a todos los que me han ayudado y colaborado para conseguir 96 goles. Tengo 12 premios ya en mi casa desde que llegué a Costa Rica hace cuatro años y me ha tocado muy duro a lo largo de mi carrera por ser cubano, pero con mucho orgullo lo he llevado y doy gracias por haber llegado a este hermoso país. Dentro de todas estas metas, la más importante fue lograr que el Cartaginés fuera campeón”, comentó Hernández.

Marcel se llevó también el premio como goleador del Clausura 2022, el de mejor extranjero del mismo certamen y recibió una distinción por ser el máximo romperredes extranjero en Costa Rica.

El cetro de mejor jugador del Torneo de Apertura 2021 se lo llevó Yeltsin Tejeda, por su labor en el titulo de Herediano.

Técnicos campeones se imponen

La gala de premios de la Unafut vio a dos técnicos campeones imponerse y dejarse el cetro de mejores. Jeaustin Campos hizo un trabajo formidable con el Herediano en el Torneo de Apertura 2021 al cumplir con una vuelta invicto y llevar a los florenses al cetro en el año de su centenario, mientras que Géiner Segura derribó 81 años sin títulos en Cartaginés y se coronó en el Torneo de Clausura 2022, lo que le valió dejarse la distinción.

“Somos dos entrenadores costarricenses, lo que nos llena de orgullo. Siempre es bonito el reconocimiento al trabajo arduo, aunque esto es de los jugadores y de todos los colaboradores que están a nuestro lado y que son vitales para hacerlo todo… El entrenador siempre da la cara para bien o para mal y es bonito que le reconozcan a uno”, comentó Campos.

Marcel Hernández y Luis Paradela dominan

En la gala de premios de la Unafut dos cubanos dominaron el rubro de mejor extranjeros y es que Luis Paradela se impuso en la votación de la prensa y la Comisión Técnica en el Torneo de Apertura 2021, mientras que Marcel Hernández se impuso sin dudas en el Torneo de Clausura 2022 al conseguir 16 goles y llevar al Cartaginés al título.

Goles memorables

Un evento como la gala de premios de la Unafut no podía dejar de reconocer a quienes marcaron los mejores goles en la temporada. En realidad, habían pocas dudas en este departamento y los galardones se los llevaron Michael Barrantes en el Torneo de Apertura 2021 por su remate de larga distancia con Saprissa en el duelo ante Santos que sacudió las redes de una forma memorable.

Así mismo, para el Clausura 2022 no podía ser otro que la joya que consiguió Johan Venegas al convertir de chilena en la fase regular frente a Cartaginés.

Jóvenes de Alajuelense brillan

En la gala de premios de Unafut dos jóvenes de Alajuelense brillaron y se llevaron los premios a los mejores Sub20. Aarón Suárez se dejó el galardón del Torneo de Apertura 2021, mientras que Brandon Aguilera, ficha de la Liga que militó con la ADG en el último semestre, se llevó el del Torneo de Clausura 2022.

“Este premio es por el sacrificio y la entrega. Le agradezco también a los compañeros de Guanacasteca porque ellos me ayudaron mucho a lograr este premio. Me cayó perfecto ir a la ADG y sin duda que fueron vitales mis familiares y amigos, quienes no me dejaron caerme en los momentos difíciles. Me tomo todo con tranquilidad, debo seguir siendo el mismo, solo seguir esforzándome”, manifestó Aguilera.

Cruz y Briceño los mejores porteros

Unafut lleva a cabo hoy la gala de Premios de la Liga Promerica a lo mejor de la temporada y los primeros en ser galardonados fueron Marcel Hernández, como goleador del Clausura 2022, con 16 tantos, y Yendrick Ruiz, como máximo artillero del Apertura 2021, con 10 dianas.

Además, en la distinción a mejor portero, el brumoso Kevin Briceño se dejó el título del Clausura 2022 y el meta del Saprissa, Aarón Cruz, el del Apertura 2021.

“Representa mucho este premio, más que todo por la ayuda que le di a los compañeros y al club para lograr el título. En el momento más complicado de la temporada mantuve un nivel importante y durante la fase regular también logré hacerlo. Qué mejor que culminar con un premio individual y el más importante, que fue el campeonato que tanto queríamos”, comentó Briceño.

Banquillo de Cartaginés intacto

Una de las grandes dudas que debía despejar el Cartaginés era la continuidad o no del cuerpo técnico, en específico del asistente Mauricio Wright. Finalmente todo quedó sin modificaciones y tanto Wright como Greivin Mora seguirán trabajando juntos para el Torneo de Apertura 2022. Así lo confirmaron el timonel y el en la gala de premios de la Unafut.

“Vamos a continuar juntos, claro que sí. Incluso, este martes estábamos reunidos pensando en lo que viene y esperemos que todo salga de la mejor manera”, comentó Segura.

“Esperamos continuar de esta manera, no será nada fácil porque los equipos se preparan muy bien, con planillas muy fuertes y equipos muy competitivos, así que esperamos estar a la altura para el torneo que viene. Nos sentimos contentos, pero ya estamos bien metidos en lo que tenemos de frente”, mencionó Wright.

Otras distinciones

En la gala de premios de la Unafut a lo mejor de la temporada no solo se dieron premios a los jugadores o a nivel individual, sino que también se hizo una distinción a los árbitros. Benjamín Pineda fue destacado por su trabajo como central, Octavio Jara como asistente uno, William Chow como asistente dos y Josué Ugalde como cuarto réferi.

Así mismo, el club de más ascenso en el Torneo de Apertura 2021 fue Herediano y en el Torneo de Clausura 2022 San Carlos. De igual forma, el equipo más disciplinado del Apertura 2021 fue Grecia y del Clausura 2022 Pérez Zeledón.

A nivel colectivo se destacó a Alajuelense por su labor para cumplir la norma Sub21 en el Apertura y a Grecia en el Clausura.

La Unafut también hizo un homenaje al técnico Johnny Chaves por sus 602 partidos dirigidos en Primera División, a Marcel Hernández por convertirse en el máximo goleador extranjero en Costa Rica y a Marvin Angulo y Allen Guevara por superar los 500 choques en la máxima categoría.

Expectativa por los mejores

Los tacos quedan de lado en una ceremonia donde el protocolo exige vestimenta formal. Unafut lleva a cabo hoy la gala de Premios de la Liga Promerica a lo mejor de la temporada, en la que se reconocerá a los campeones, Herediano (Apertura 2021) y Cartaginés (Clausura 2022). Así mismo, se destacará a futbolistas que marcaron diferencia y Marcel Hernández es el llamado a arrasar con las distinciones más importantes: mejor extranjero, mejor jugador, mejor delantero y goleador.

La elección para este evento estuvo a cargo en un porcentaje de la prensa deportiva de Costa Rica, a través de una encuesta, y también por la Comisión Técnica conformada por Alfredo Piedra, Mainor Sequeira y José Pablo Molina.