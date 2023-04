Presidente del Cartaginés no se guarda nada contra Licencias y promete volver al Fello Meza

Cartaginés tuvo que tragar grueso y dejar de lado su frustración por no poder jugar contra Alajuelense en el Fello Meza. Claro, esto no significa que las aguas se calmaran y se diera una tregua con el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de fútbol. Todo lo contrario.

Por más explicaciones, criterios de Licencias y hasta aclaraciones, que giran en torno a que las mejoras a los estadios se pidieron hace muchos meses y se ampliaron los plazos, los brumosos insisten en que prevaleció la mala fe y previamente hasta denunciaron temas políticos.

Un poco más mesurado, aunque con la firmeza que le caracteriza, Leonardo Vargas dejó ver todo su malestar por lo que ocurrió.

“Al Fello Meza lo que le faltaba era chorrear unas gradas, eran bastantes, pero como saben, me dedico a la construcción y tenemos la gente suficiente para hacerlo. Teníamos planificado terminarlo, era simplemente que tuvieran empatía con nosotros. Se podían hacer muchas cosas, pero cuando llegan personas predispuestas, no hay nada que hacer”, expuso en Radio Columbia previo al duelo con la Liga.

Así mismo añadió que: “Nos midieron el marco y daba 7,32 metros con cuatro milímetros y tuvimos que abrir y hacer todo de nuevo por cuatro milímetros. Lo hice yo personalmente, corrimos un centímetro, que fue lo que nos pidieron, pero aún faltaba. Cuando llegan así, qué se puede hacer”.

Vargas enfatizó que desde que tomó el control de los blanquiazules, a finales de mayo del 2019, no ha parado de invertir en el Fello Meza. Incluso, contabiliza cerca de ¢138 millones en obras de infraestructura en los últimos cuatro años y en esta última intervención gastaron aproximadamente ¢30 millones.

De igual forma, el Comité vetó el reducto y pese a una reinspección la semana anterior, no dio el permiso para usar el estadio contra los manudos y por ende, el choque se disputó en el Nacional.

“Tengo molestia, porque el Nacional es muy bonito para ir a jugar ahí, pero en otras condiciones, no obligado. Felicito a los que lo lograron, porque deben estar muy felices por el daño que nos hicieron. No entendieron nuestras razones. Se dice que tuvimos el tiempo suficiente, pero acá en este país a nadie se le puede obligar a hacer algo si no se tiene el dinero. Hay que buscar otras soluciones”, añadió el dirigente.

Promete volver al Fello

Al Cartaginés le restan dos juegos en la fase regular del Torneo de Clausura 2023, primero de visita ante Grecia y luego en casa contra Sporting FC. La clasificación a las semifinales está muy cerca, solo un punto los separa de lograrla, por lo que Leonardo Vargas prometió que volverán al Fello Meza para el cierre y la fase decisiva.

La situación del marco ya estaría solucionada y están por terminar la construcción de unas gradas, como parte de lo que les remarcó el Comité de Licencias para levantar el veto al estadio. En el resto de temas ya estarían listos.

“Para la última fecha volvemos. Bajamos el ritmo de trabajo, porque tenemos más tiempo para terminar y ya para viernes o sábado vamos a estar listos, para luego concretar una reunión con Licencias el martes o miércoles y que nos levanten el veto, para jugar contra el Sporting en nuestra casa”, afirmó Vargas.

Pese a la derrota 5 a 0 frente a Alajuelense, el presidente no tira la toalla y por el contrario, considera que tienen lo necesario para llegar muy lejos. Es más, remarcó que confía plenamente en sus jugadores y el técnico Paulo César Wanchope.

“Siempre he dicho, aún en los días difíciles, que confío en nuestro entrenador y para Cartaginés es un lujo tener a Paulo César Wanchope. También he mencionado que este equipo actual es mejor que el que salió campeón (Clausura 2022). Creo que tenemos un plantel más balanceado, mejoramos muchas cosas también. Considero que armamos mejor el cuerpo técnico, es diferente y creo que estamos más sólidos, pero el tiempo lo dirá”, finalizó.