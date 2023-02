Presidente del Cartaginés responde tajantemente a quienes gritan el ‘fuera Chope’

De seguro ni en el peor escenario que se plantearon en Cartaginés para el Clausura 2023 estaba el verse en la fecha cinco y seis con un grupo de aficionados pidiendo la salida del técnico Paulo César Wanchope. Al estratega lo firmaron por tres años, pero en sus primeros meses ya perdió la confianza de un sector de las gradas.

Eso sí, el presidente Leonardo Vargas envió un claro mensaje a quienes claman por acciones ya.

Paulo César Wanchope sin miedo a la presión en medio de la turbulencia que atraviesa

Vargas no es de los dirigentes que quitan y ponen entrenadores sin mucha contemplación. El dirigente se ha mostrado con mano firme, pero también con mesura a la hora de las decisiones con los estrategas, por algo mantuvo a Géiner Segura al cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2022 y al final, salieron campeones.

De momento a Vargas no le pasa por la mente quitar a Wanchope y sus asistentes, aunque entre líneas se lee con facilidad que les dará hasta el final de la primera vuelta del certamen para encontrar soluciones. De lo contrario, no le quedará más remedio que romper la relación.

“Cómo no vamos a tener dudas con lo que está pasando con el equipo, porque no estamos contentos con lo que está sucediendo. Tampoco es que voy a salir a decir que confío en Paulo, que le doy mi apoyo y luego en dos partidos lo estoy quitando; eso no va a pasar. A Paulo le voy a dar el espacio suficiente”, comentó el jerarca tras la derrota 2 a 0 en Puntarenas.

La confianza está por ahora, sin embargo, el propio Paulo César sabe lo que esto significa y es que el dirigente recalcó que hay límites para todo.

“Confío en el cuerpo técnico que tengo, en la planilla que formamos para que reaccionen. Les vamos a dar el tiempo suficiente, pero obviamente que al final de la primera vuelta debemos estar en una situación que nos dé opciones de clasificar”, detalló.

Giro radical

Los centenarios tuvieron un arranque con buenas pinceladas, sacaron dos ganes y un empate, en los que marcaron ocho goles y apenas recibieron tres. Además, venían de ganar el Torneo de Copa y la conformación del plantel ilusionó a sus seguidores.

No obstante, en un abrir y cerrar de ojos se metieron en problemas. Primero fue la goleada 5 a 1 ante Guadalupe FC, luego el empate 0 a 0 con San Carlos, que derivó en los primeros gritos de: “fuera Chope, fuera Chope”, en el propio Fello Meza. Tras la caída 2 a 0 ante el PFC, parte de los fanáticos que hicieron el viaje al Lito Pérez también la emprendieron contra el timonel.

Vargas suele mantener reuniones con el técnico, le ha hecho ver lo que piensa y en lo que considera se está fallando. De igual manera, no ve al estratega como el único responsable.

“No nos hemos cuestionado el trabajo de Paulo. No solo el cuerpo técnico ha cometido errores o tomado malas decisiones. Creemos que el equipo va a reaccionar y ni siquiera hemos valorado la situación de Paulo y sus colaboradores. Obviamente que voy a hablar con Paulo, pero igual nos reunimos con ellos con regularidad”, agregó Vargas.

El desafío para Wanchope y el Cartaginés es que tendrán que levantarse en una seguidilla muy complicada: visita a Saprissa (lunes 13 de febrero, 8 p. m.), local ante Herediano (domingo 19 de febrero, 11 a. m.) y salida para chocar con Alajuelense (martes 21 de febrero, 8 p. m.).