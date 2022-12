¿Qué pasó con el neerlandés Tim Krul luego de atajar penales a Costa Rica en Brasil 2014?

¿Recuerda a Tim Krul? Es el arquero de la selección de los Países Bajos que ingresó cuando faltaban 48 segundos en el final del alargue ante Costa Rica por los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

Ese día Krul nos amargó, participó en la definición desde el punto de penal y atajó dos a la Tricolor, a Bryan Ruiz y a Michael Umaña. Fue su única presencia en un Mundial.

Para Rusia 2018, Países Bajos no clasificó y para Qatar 2022, Louis van Gaal no tomó en cuenta a Krul, es más lo echó del equipo.

Krul fue un habitual en la lista de convocados por Van Gaal, aunque no pasaba del banco de suplentes.

Para la Liga de Naciones de Europa a mediados de este año, el entrenador neerlandés lo citó junto a Jasper Cillessen, Mark Flekken y Andries Noppert a efectuar un entrenamiento específico de penales, pero se negó y Van Gaal se deshizo del problema, lo echó del equipo.

“Krul me llamó para decirme que no vendría. Pensé que era una pena, porque sé que es el que más penales detiene. Pero no hay futuro para él en la ‘Oranje’, porque no quiso venir. Es la consecuencia de su decisión”, dijo Louis van Gaal a la prensa al tratar el tema de Tim Krul.

El timonel siempre ha pensado que se pueden entrenar los penales.

“No es la misma situación ni la misma presión que en un partido, pero puedes automatizar los procesos y ganar confianza. No puedes cambiar la política de entrenamientos en sus clubes, pero sí que puedes pedirles que ellos mismos entrenen penales”.

Krul salió de la selección por la puerta de atrás, aunque en el 2014 sonreía porque eliminó a Costa Rica de los cuartos de final.

“Esa vez antes de irnos al partido, el entrenador de porteros me habló por aparte y me dijo, si el juego se va a los penales, es probable que ingreses para taparlos. Pero no digas nada, es un secreto, no le digas a los compañeros para que no se presionen”, recordó Krul sobre cómo se gestó la opción de ir a la serie decisiva de los penales ante la Tricolor.

Krul calentó en dos minutos y saltó al campo. Mostró una seguridad pasmosa, casi insultante. Incluso se permitió el lujo de dar la mano a cada jugador costarricense que iba a tirar un penal. Estaba todo planeado.

“Esto es algo que habíamos pensado por adelantado. Cada jugador en mi selección tiene características que no necesariamente coinciden. Pensamos que Krul era el más adecuado para una tanda de penales. Es un jugador que puede llegar a todas las esquinas de la portería. Por eso nos preparamos. Krul siempre fue hacia el lado correcto de la portería, así que estoy orgulloso de que esto haya funcionado”, dijo Van Gaal en rueda de prensa, luego de aquel partido contra Costa Rica.

En la actualidad, Tim Krul de 34 años, es jugador del Norwich City de la Championship de Inglaterra, (segunda división).