Registrado un tiroteo en una sala de conciertos de Moscú

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) –

Un grupo de sujetos armados ha abierto fuego este viernes en el interior de la sala de conciertos Crocus City Hall en la capital de Rusia, Moscú.

Según fuentes consultadas por la agencia rusa de noticias TASS, los asistentes al evento están siendo evacuados. Los disparos podrían haberse realizado con una ametralladora.

Más tarde se ha declarado un incendio en el edificio. Efectivos del Escuadrón Especial de Respuesta Rápida de la Guardia Nacional de Moscú se han trasladado hasta el lugar de los hechos.

NOW – Crocus City Hall near Moscow is on fire after several gunmen opened fire in the concert hall. pic.twitter.com/cdxJvSgLeo

A vast Moscow concert hall is on fire this evening after an apparent terrorist attack involving masked gunmen shooting at crowds, and leading to at least 12 dead according to early reports. The Russian capital hasn’t seen anything like this in years pic.twitter.com/F4eBQmyIVp

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 22, 2024