Reina Isabel II en vivo: últimas noticias sobre su salud

Es una tarde lluviosa en el Reino Unido, donde los habitantes guardan silencio y se mantienen a la expectativa, pues la reina Isabel II permanece bajo observación médica ante la preocupación de sus doctores por su estado de salud.

Familiares se aproximan al castillo de Balmoral, donde la monarca reposa desde el verano, cuando su condición médica la obligó a ausentarse de actos protocolarios y recargar las tareas en su hijo y heredero al trono: el príncipe Carlos.

De acuerdo con el corresponsal real Nicolás Witchell de la cadena BBC el hecho de que el Palacio de Buckingham emitiera un comunicado sobre la salud de la reina Isabel II “lo dice todo”.

“Como ha dicho la primera ministra, todo el país estará profundamente preocupado y creo que debemos asumir que hay razones para ello. Ha habido este deterioro gradual en la salud de la Reina en los últimos meses. Claramente, durante las últimas 24 a 48 horas, los médicos se han vuelto más preocupados”, mencionó el periodista.

El Palacio de Buckingham suspendió la tradicional ceremonia Cambio de Guardia, que debía efectuarse la mañana del viernes. Los funcionarios colocaron un cartel frente al palacio para avisar que no se efectuará la ceremonia, pero fue retirado minutos después.

Apenas en su segundo día como primera ministra del Reino Unido, la conservadora Liz Truss escribió un mensaje en su cuenta de Twitter para mostrar su apoyo a la familia real.

“Todo el país está profundamente preocupado por las noticias surgidas este mediodía desde el palacio de Buckingham. Mis pensamientos, y los pensamientos de todos los ciudadanos a lo largo de nuestro Reino Unido, están con Su Majestad La Reina y con su familia en estos momentos”, escribió la primera ministra.

Truss estaba en el Parlamento para una intervención sobre sus medidas contra la crisis energética cuando fue notificada sobre las complicaciones de la monarca.

