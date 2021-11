Reino Unido aprueba el uso de la primera pastilla antiviral contra la covid-19, el molnupiravir

Las autoridades sanitarias del Reino Unido han aprobado el uso de la primera pastilla antiviral contra la covid-19, el molnupiravir, que podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

La Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) ha considerado en un comunicado que el medicamento es «seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un covid de suave a moderado que sufren un riesgo extra».

El ministro británico de Sanidad, Sayid Javid, ha destacado en una intervención en redes sociales que se trata de un «día histórico» para el Reino Unido, al convertirse en «el primer país en el mundo que aprueba un antiviral para la covid que se puede llevar a casa».

Brilliant to hear @MHRAgovuk has approved the world’s first antiviral pill for Covid – molnupiravir.

Along with the vital protection provided by our vaccines, this treatment can prevent those who are most at risk from becoming seriously ill with Covid. https://t.co/uOQwZz5pqa

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 4, 2021