Rodolfo Villalobos califica de vergonzoso que la Fedefútbol haya sido estafada

En una de las asambleas más extensas en la Federación Costarricense de Fútbol, que se prolongó por más de siete horas, Rodolfo Villalobos, jerarca de este organismo, explicó a los asambleístas lo sucedido en el fallido amistoso ante Irak, la relación con Eurodata y también la estafa que sufrió la organización el pasado mes de octubre.

La Federación Costarricense de Fútbol fue estafada con $136.000 (₡80 millones en la compra de entradas para el Mundial de Qatar 2022). Este punto fue el que más detalle pidieron los asambleístas y durante más de dos horas se analizó lo sucedido.

Al final se determinó un castigo para los responsables y se propuso que el monto (los ₡80 millones, se establezca como pérdida). Pese a que no dieron a conocer el castigo para los involucrados en el pago de la estafa, La Nación supo que se trató de una suspensión laboral por cinco días a los funcionarios de la Fedefútbol.

“Hay algunas cosas y así lo dije abiertamente sobre el tema de la estafa, pienso que se actuó de alguna forma un poco light en cuanto a la toma de decisiones. Creo que hubo un error que no debe volver a pasar y la fiscalía hizo un trabajo muy bueno”, dijo Héctor Trejos, presidente de Puntarenas.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, manifestó que la estafa fue un error grosero.

“Se pagó una factura que no venía a nombre de la Federación, con solo eso no debió pagarse. Hubo cinco personas que vieron la factura y ninguna fue fuerte en tomar la decisión de decir no se paga porque no viene a nombre de la Fedefútbol, venía a nombre de la Federación de Serbia. Uno no entiende cosas que pasan y ahora a quién se castiga, porque los reglamentos y estatutos de la Federación Costarricense de Fútbol no tienen ese tipo de detalles”.

La Asamblea Extraordinaria se efectuó en el Proyecto Gol, inició a la 1:30 p. m. y concluyó a las 8 p. m.

“Lo de la estafa es vergonzoso. No tuvieron cuidado, no activaron las alertas y caímos en ese error. La parte administrativa de la Federación tiene una calificación ISO-9001 y se incumplió”, dijo Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Respecto a Eurodata y la comisión del 45% por haber efectuado el fallido amistoso ante Irak, Rodolfo Villalobos indicó que no fue una comisión.

“Esto no era una comisión, Eurodata contrata a la Federación de Costa Rica y nos da el campamento. Es un modelo de negocio que se usa en el mundo, una comisión es cuando uno da el dinero. No es lo correcto decir lo de ese pago”.