Rodolfo Villalobos: ‘Se ha hecho todo un drama muy grande alrededor de la despedida de Bryan Ruiz’

“Se ha hecho todo un drama muy grande alrededor de la despedida de Bryan (Ruiz) y yo creo que nada sería mejor para Bryan estar despidiéndose en una semifinal o en una final de campeonato mundial. Lo demás pasa a segundo plano”, expresó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos en Radio Columbia.

Eso lo manifestó después de que muchos criticaran que el partido entre Alajuelense y Twente sea la despedida soñada del ‘10′ de la Liga y de la Selección de Costa Rica, el 17 de diciembre, un día antes de la final del Mundial de Qatar 2022.

“A mí me alegra mucho que la Liga Deportiva Alajuelense haya tomado esa iniciativa y felicitarlos por eso, porque es un reconocimiento creo yo al mejor jugador actualmente de la historia del fútbol de Costa Rica, de campo. Bryan va a tener su tercer Mundial, tercer Mundial como capitán, lo conseguido en Brasil, la clasificación en Rusia y estar de nuevo aquí para Qatar”.

En conversación con el periodista Yashin Quesada en Corea del Sur, Villalobos exteriorizó que Ruiz ha marcado una página lindísima en la historia del fútbol de Costa Rica.

“Y a mí a veces me da hasta coraje escuchar los cuestionamientos y las fuertes críticas que se dan alrededor de él en algún momento cuando físicamente no esté bien, porque no es justo. La gente no se puede juzgar puntualmente, tiene que verse integralmente y Bryan ha sido un jugador ejemplar, un capitán que le ha dado muchísimo a la Selección Nacional, así que él tendrá posiblemente su despedida si no pasa nada oficial en el Mundial”, destacó.

Confesó que él quisiera que a nivel de la ‘Sele’ también se le pueda efectuar algo a nivel nacional.

“Claramente en mi cabeza sí está organizar alguna actividad y algún partido donde Bryan pueda despedirse de toda la afición costarricense como lo merece, como el capitán de tres campeonatos mundiales”.

Sin embargo, tampoco lo puede dar como un hecho, porque aseguró que es algo de lo que ni siquiera se ha hablado en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

“Lo que pienso es lo que él merece y me parece que lo hemos hecho con otros jugadores, como en el caso de Álvaro Saborío, así que con muchísima más razón con Bryan, que ha sido el capitán y que por lo menos para mí como presidente y como dirigente y como aficionado me parece que merece una despedida en Costa Rica de una forma que toda la afición y las 34.000 personas puedan reconocerle la carrera exitosa que ha tenido y que ha puesto al fútbol de Costa Rica en lugares importantes”, subrayó Rodolfo Villalobos.