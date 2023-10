Rodrigo Chaves ordenó estudio de mercado para que Sinart ofreciera mejor precio

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ordenó a la Junta de Protección Social (JPS) realizar un estudio de mercado para saber cuánto cobrarían televisoras privadas por producir y transmitir el programa de La Rueda de la Fortuna, a fin de que luego el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) ofrecería un mejor precio.

Ese fue el mecanismo que planteó para justificar el traslado del programa de canal 7 a canal 13, sin necesidad de que la JPS hiciera un concurso público, recurriendo a una contratación entre entes públicos.

La JPS aceptó el mecanismo el pasado 26 de junio, en contra de los criterios técnicos que advirtieron de caídas en audiencia y ventas de raspaditas, con efectos negativos para programas sociales de atención de personas en cuidados paliativos y de vivienda social.

Chaves planteó la vía luego de que funcionarios de la Junta de Protección Social le explicaron que la relación costo-beneficio de ese traslado no era beneficioso.

El Sinart estaba cobrando ¢2.875.000 por programa y su rating en la franja de horario de las 6:30 p. m. (que es cuando se transmitía en el 7), es de 0,35 puntos de audiencia. Mientras, canal 7 cobraba ¢2.966.195 y llegaba a 8 puntos de audiencia.

El ahorro sería de solo ¢91.195 y se iban a perder más de siete puntos de audiencia. Así lo planteó la jefa del Departamento de Mercadeo de la JPS, Evelyn Blanco, en la sesión de Junta Directiva de esa entidad, del pasado 26 de junio, día en que se decidió trasladar La Rueda de la Fortuna al Sinart, mediante una contratación directa y sin concurso público.

En esa acta, la 37-2023, también se consignó la orden de Chaves de realizar un estudio de mercado, en el cual no se tomaron en cuenta los ratings, para cortar el ligamen con Teletica e ir al Sinart.

En una parte de la discusión, la directora Olga Camacho Picado preguntó: “¿Canal 13 está de acuerdo en que le bajen la cotización hoy mismo?, porque ahora quedaría prácticamente igual que canal 7″.

La presidenta ejecutiva de la JPS, Esmeralda Britton, respondió: “Bueno, eso fue una instrucción del señor presidente, que hiciéramos un estudio de mercado y que el Sinart se tenía que igualar a la mejor oferta; eso es lo que mañana se va a revisar con el señor, precisamente”.

De seguido, Camacho Picado planteó qué pasaba si el Sinart decía que no, por un tema de costos. Britton le contestó: “Bueno, si dicen que no, entonces habría que hablar con el presidente para decirle que no vamos a hacerlo con el Sinart, porque no nos ofrece la misma calidad y además es más caro. Habría que hablar con el presidente”.

Luego de ese debate, la cúpula de la JPS acordó contratar al Sistema Nacional de Radio y Televisión, y romper el ligamen con canal 7.

Contratación directa y sin concurso

Decidieron, además, utilizar un mecanismo especial de contratación entre entes públicos, el cual se otorga de manera directa y sin concurso previo.

En el expediente de esa contratación (N.° 2023PX-000024-0015600001), se consignó que el Sinart cobró por programa ¢2.542.327, ¢173 menos que canal OPA que había cotizado ¢2.542.500.

En otras palabras, el canal estatal bajó su oferta en ¢332.673 en cuestión de dos semanas. No obstante, no se consignó otra oferta que había hecho OPA por ¢2.118.750 y que Evelyn Blanco presentó a la Junta Directiva de la JPS, aunque con condiciones diferentes.

Ese era el precio por programa, si este se grababa en sus estudios y no en las instalaciones de la Junta, como ocurre actualmente con el Sinart.

En ese documento que presentó Blanco y que incluía ofertas de esas dos televisoras, más canal 7, Repretel, Canal 1 y Multimedios, también se aclaró que la comparación era de las propuestas económicas, bajo las mismas condiciones que ofrecía el contrato vigente de Teletica, y que “no se puede asignar una calificación por niveles de audiencia”.

Al final, el acuerdo contractual se le adjudicó al Sinart el 26 de julio anterior, por un total de ¢63,5 millones y por un plazo de seis meses, con la opción de prorrogarlo, por una única vez, seis meses más. Desde el pasado 5 de agosto, La Rueda de la Fortuna se transmite por canal 13.