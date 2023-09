Saprissa FF se dejó el triunfo en partido donde una futbolista de Dimas Escazú lloró por frustración

Saprissa FF se sacudió de aquella racha de tres derrotas en fila, luego de caer contra Alajuelense, Pococí y Pérez Zeledón. El receso le permitió a la ‘S’ recuperar jugadoras y derrotó con facilidad 4 a 1 a Dimas Escazú en el Estadio Ricardo Saprissa.

Gloriana Villalobos puso a ganar a las moradas cuando apenas transcurrían cinco minutos. Luego apareció Carolina Venegas con un doblete que logró muy rápido, en los minutos 11 y 13.

El cuarto tanto fue obra de la atacante Sofía Varela, en el inicio del segundo tiempo. Con ese marcador, las tibaseñas bajaron las revoluciones, ya habían hecho lo suyo.

Mientras que Dimas Escazú vivía una impotencia que quedó reflejada en una toma de TD Más, al mostrar a Yoanka Villanueva llorando cuando quedaban cerca de diez minutos para el final del partido.

Esas lágrimas reflejaban la frustración de esa aguerrida e incansable jugadora al ver cómo nada le salía bien a su equipo y no poder hacer nada para evitarlo.

Pero su lucha tuvo una recompensa y fue el descuento en el cierre del juego. Antes del pitazo, Yoanka Villanueva anotó.

“Volvemos a ganar en casa, volvemos a agarrar confianza. Lástima que no dejamos el marco en cero. No queríamos recibir goles, hay cosas por corregir. No podemos pensar que ya todo está bien. Hay que empezar por la senda de ganar, tenemos otra vez jugadoras que estaban lesionadas o enfermas, ya somos más y eso eleva la competencia”, dijo Carolina Venegas en TD Más.

En cuanto a sus goles, la capitana saprissista dijo que las delanteras necesitan sentir confianza y que para ella es un aliciente, porque “sé que esperan mucho de mí”.

Mientras que Yaniela Arias, capitana de Dimas Escazú, señaló: “Fue un desastre, sin personalidad y los primeros minutos fueron fatales, nos costaron el partido”.

En el otro juego del viernes, Alajuelense triunfó por 4 a 0 contra Herediano.

Para este sábado, Cofutpa recibirá a Pococí, a las 7 p. m.; mientras que el domingo, a la 1 p. m., Pérez Zeledón jugará contra las líderes de Sporting.