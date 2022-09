Saprissa perdió a sus tres centrales para el juego del miércoles frente al Santos de Guápiles

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, deberá consultar con sus asistentes y hasta con la almohada qué hacer para el partido del miércoles. Saprissa visita al Santos de Guápiles y no tendrá en la zaga a la línea de tres que ha utilizado desde hace siete fechas.

Kendall Waston salió expulsado, pero se une a la Selección Nacional, Fidel Escobar fue convocado por la escuadra de Panamá para el amistoso ante Bahréin y Pablo Arboine sumó la quinta amarilla y debe cumplir con un partido de sanción por la acumulación de tarjetas.

Campos tendrá que echar mano a jugadores suplentes y con pocos minutos en el torneo como Gerald Taylor y Jaylon Haden, quienes han jugado como centrales.

“Yo no quisiera creer jamás que esta línea de juego que mostramos es por situaciones individuales de los futbolistas; quiero pensar y ojalá me den la razón que es una cuestión de grupo, de todos en el equipo”, dijo Jeaustin, quien previo al compromiso con Herediano reveló que le dedica media hora más de tiempo para pulir el trabajo táctico con los hombres de relevo.

Mariano Torres, capitán saprissista, mencionó que no tener a Waston, Escobar y Arboine es un cambio importante, pero consideró que es un tema que el cuerpo técnico debe manejar con el plantel.

“Ahí se tiene que ver el plantel, se tiene que ver el equipo, el compromiso y compañerismo de todos, que cuando le toca a otro que no ha venido jugando, hacerlo igual o mejor a aquellos que han actuado con regularidad”.

Torres reconoció que cambiar la línea de tres va a ser difícil, sobre todo porque en tres días deben jugar frente al Santos de Guápiles.

“No va a ser sencillo, pero nada, tenemos un gran plantel y hay que demostrarlo el miércoles”, señaló Torres, quien agregó que Saprissa debe volver a la contundencia mostrada en encuentros anteriores.

“Mirá, yo lo venía diciendo en los otros partidos, generamos mucho y a veces no convertimos y eso a veces nos pasa factura. Ante Herediano no tuvimos tantas ocasiones de gol, pero sí, sabemos que debemos convertir, porque en algún momento no te alcanza. Con la Liga fue lo mismo, ganamos 1 a 0, pero pudimos hacer dos más y si uno no concreta las ocasiones, lo va a pagar”, destacó el volante argentino.

Torres añadió que aunque pretendían la victoria frente a los rojiamarillos y no se les dio, deben seguir con el mismo nivel mostrado en los últimos juegos, porque para él será un cierre muy duro y ve a los clubes grandes metidos en la fase final del Torneo de Apertura.