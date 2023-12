‘Si no mantenemos al pueblo de nuestro lado, nos vamos a desmoronar’, alegó Chaves

“Nosotros no podemos gobernar o tratar de dialogar solo con la Asamblea Legislativa, no, no. Si nosotros no mantenemos al pueblo de nuestro lado, nos vamos a desmoronar, así de fácil”.

El 4 de junio del 2022, ese fue el argumento del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, sobre la forma en que debía manejarse la comunicación de su gobierno, a menos de un mes de haber sido juramentado como mandatario. Estaba en una reunión con su equipo en Casa Presidencial.

“¿Por qué?”, preguntó, y de inmediato él mismo respondió: “Porque diez diputados se los brincan como se los brinca un sapo sin garrocha, ¿por qué? Porque la situación económica está muy dura”.

Chaves se refería a la fracción del partido con el cual llegó al poder, Progreso Social Democrático (PPSD), el cual consiguió 10 de 57 curules posibles.

Sobre los empleados públicos

Ese 4 de junio, Rodrigo Chaves también habló de su preocupación sobre los empleados públicos.

“Si los enemigos del cambio positivo de este país logran aglutinar a un segmento importante de los empleados públicos, se nos echa a perder la gente; entonces, es un elemento que tiene que estar identificado verdaderamente”, enfatizó Chaves.

Las manifestaciones constan en un audio de 16 minutos de una reunión de estrategia publicitaria que Rodrigo Chaves sostuvo en Casa Presidencial, y que fue facilitado a La Nación por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Rojas, quien estuvo presente.

A ese encuentro también asistieron el entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives; y el entonces director de Prensa de la Presidencia, Armando Gómez.

También estuvo presente el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien cinco meses después fue contratado para brindar servicios de comunicación al gobierno por $300.000, los cuales se financian con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Contratación irregular de Bulgarelli se fraguó apenas comenzó el gobierno

El 11 de abril del 2023, en la conmemoración de la Batalla de Rivas, el gobernante plasmó su visión. Ese día, dijo que su gobierno no iba a construir puentes con algunos partidos políticos de oposición y que prefería dinamitarlos.

Sumado a ello, el 23 de noviembre de este 2023, en su último informe, el Estado de Nación calificó de “alarmante” esta nueva forma de gobernar, alejada de las gestiones democráticas y cooperativas de otras administraciones.

El informe concluyó que Chaves tiene un estilo político caracterizado por la búsqueda del antagonismo, con el fin de expandir las potestades del Ejecutivo para debilitar la institucionalidad y castigar a sus opositores.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio Público se investigan las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) sobre el manejo de publicidad estatal y la contratación de Bulgarelli con el BCIE.