Tedros Adhanom, director de OMS, no dijo que las vacunas ‘matan’ a los niños

No es cierto que el doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), haya dicho que las vacunas contra la covid-19 matan a los niños, como lo asegura el “Grupo Bicentenario” para desacreditar la obligatoriedad de la inmunización en Costa Rica.

El colectivo antivacunas se vale de un error de pronunciación que cometió Adhanom durante una conferencia de prensa para afirmar, falsamente, que la máxima autoridad mundial de la salud no avala la aplicación de vacunas anticovid-19 en niños, y que incluso las considera riesgosas. No obstante, la propia OMS desmintió dicha versión.

En una transmisión en vivo, Bicentenario proyectó un extracto de una conferencia de prensa que dio Adhanom el 20 de diciembre del 2021, en inglés. En el idioma original, sus palabras fueron: “So, if it’s going to be used, it’s better to focus on those groups who have the risk of severe disease and death, rather than, as we see, some countries are using to give boosters to cil-children, which is not right”.

La traducción, en español, es: “Entonces, si se va a usar, es mejor enfocarse en esos grupos que tienen riesgo de enfermedad severa y de muerte, en lugar de, como vemos en algunos países, que están aplicándoles refuerzos a los ni-niños, lo cual no es correcto”.

La controversia surgió porque al final de la frase, cuando iba a decir la palabra “children” (niños), Adhanom se confundió y en vez de pronunciar la sílaba“chil”, lo que dijo sonó como el vocablo “kill”, que significar matar.

Para Bicentenario, dicho desliz es un reconocimiento de la OMS de que las vacunas, supuestamente, son dañinas para los pequeños.

“O sea todavía él dice, para matar niños, lo cual no es correcto. Esa última parte afirma que él estaba hablando de muertes de niños”, dice uno de los hombres que participó en la transmisión. “Ya no hay discusión, ya podemos apagar este programa e irnos, si el director de la OMS lo está diciendo”, le responde otro sujeto. La transmisión de Bicentenario se divulgó originalmente en redes sociales, y ahora un segmento se comparte en WhatsApp.

Tal interpretación es incorrecta. La falsedad circuló en otros países a finales del 2021 y fue desmentida por AFP, Reuters y el Instituto Poynter. La OMS confirmó a la AFP que su director simplemente tartamudeó en la conferencia de prensa.

“Cuando iba a pronunciar la palabra “niños”, se quedó atascado en la primera sílaba. Pero inmediatamente después la dijo de forma correcta, y se escuchó claramente como “niños”. Cualquier otra interpretación es 100% incorrecta”, declaró un vocero del organismo.

Si se observa el resto de las declaraciones del jerarca, se comprueba que estaba hablando sobre la injusticia de que algunos países tengan vacunas suficientes para aplicar refuerzos a los niños (quienes tienen menor probabilidad de sufrir complicaciones a causa de la covid-19) mientras que en naciones pobres hay adultos mayores que no han recibido ni siquiera el esquema básico.

“Aquí es donde vienen los temas de inequidad. En vez de reforzar un niño en países ricos, es mejor vacunar a los ancianos en los países donde los mayores no han sido vacunados, ni siquiera con las inyecciones básicas”, añade Adhanom, en la parte del video que Bicentenario no mostró.

La transcripción completa de la declaración de Adhanom está publicada aquí.

Dicha conferencia de prensa ocurrió hace casi un año, pero aún hoy, la OMS mantiene el criterio de que, si hay una cantidad limitada de dosis, es preferible proteger a las personas mayores y a quienes tienen más factores de riesgo frente a la covid-19.

Sin embargo, la autoridad también ha establecido que las inmunizaciones son totalmente seguras para los pequeños, con el beneficio adicional de que un niño vacunado tendrá un menor potencial de transmitir la enfermedad a otras personas.