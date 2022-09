Ticas participan en destacada exposición “El Corazón Aúlla” en Nueva York, denunciando feminicidios en Latinoamérica

Las artistas costarricenses Rossella Matamoros Jiménez y Flavia Marcus Bien, inauguraron en Nueva York la exposición “El Corazón Aúlla: Performance Feminista Latinoamericano en Revuelta”.

La exhibición internacional y transgeneracional examina la violencia de género en América Latina a través de los ojos de artistas y activistas que llevan esta carga diaria. Las artistas mujeres y no binarias que se incluyen en “El Corazón Aúlla” aprovechan sus prácticas para la rebelión a través del performance, que es una herramienta particularmente poderosa para confrontar la ausencia brutal y la pérdida. A través de esta disciplina artística, ellas y elles evocan la rabia, el miedo, el duelo ritualizado y el cuido por parte de la comunidad feminista que habita esta lucha por la supervivencia.

Esta exposición fue una propuesta realizada en conjunto por la curadora tica Tatiana Muñoz Brenes y la curadora estadounidense residente en Costa Rica, Alexis Heller, a partir de cuestionamientos y preocupaciones del contexto Latinoamericano. Esta propuesta se exhibe en el marco de haber sido ganadora de la primera convocatoria curatorial que la fundación Shelly y Donald Rubin realizó este 2022, que, de hecho, es la primera vez que realizan una convocatoria para recibir propuestas expositivas internacionales, lo cual es un gran reconocimiento para esta iniciativa nacida en territorio nacional.

“Estos performances, sus decisiones estéticas y sus contextos particulares responden a preguntas que otros medios artísticos no pueden responder, o son incapaces de establecer una alianza con el espectadore en la búsqueda de la justicia social. La violencia de género, alcanzando sus picos más altos en el feminicidio y la violencia estatal, es un tema que necesita ser aullado cuando gritar no es suficiente, y que debe pasar por una corporalidad política y por los afectos, cuando el sentido común falla y no trae el cambio”, mencionan las curadoras.

La exposición además incluye obras de destacadas artistas latinoamericanas de distintos países: Nayla Altamirano y Elina Chauvet (México), Denise E. Reyes Amaya (El Salvador), Cristina Flores y Wynnie Mynerva (Perú), Regina José Galindo (Guatemala), Fernanda Laguna junto a Cecilia Palmeiro (Argentina), Luiza Prado de O. Martins, Bárbara Milano y Berna Reale (Brasil), y Jazmín Ra (Chile).

La exposición puede ser visitada en The 8th Floor, galería de la prestigiosa Fundación Shelly y Donald Rubin, ubicada en el 8vo piso del Museo de Arte Rubin, desde el 29 de setiembre y hasta el 21 de enero 2023. Asimismo, como parte de las actividades, el 1 de octubre a las 2:30pm se presenta la performance Trans-cimiento de la tica Flavia Marcus Bien, que completa una trilogía de performances que progresan a través de representaciones de la muerte, el entierro y el renacimiento de una persona trans, seguida de un conversatorio con la curadora Tatiana Muñoz Brenes a las 5pm.