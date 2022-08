Tienda H&M abre sus puertas en el país con moda para toda la familia

Presentado por: H&M

Este jueves 18 fashionistas, influencers y medios de comunicación conocieron la tienda H&M, y a partir del día de hoy las puertas se abrirán para el público, quienes podrán adquirir piezas de colección para bebés, niños pequeños y grandes, adolescentes, para hombres y mujeres clásicos y los que son más atrevidos, es decir, para toda la familia y para todos los gustos.

Además, según Jaime Sampol, gerente general de Hola Moda S.A., una de las principales características de sus productos, y que los diferencia de otras propuestas, es que se trata de moda y calidad al mejor precio, además del aspecto de sostenibilidad que se alinea mucho a Costa Rica, “tenemos etiquetas verdes, donde se puede observar el porcentaje de algodón orgánico, y así otra información que los costarricenses van a valorar”, agregó Jaime Sampol.

Costa Rica es de los países seleccionados para ofrecer en las tiendas las colecciones especiales, de distintos diseñadores, son colecciones que no llegan a todos los lugares donde H&M tiene presencia; eligieron este país justamente por las características del mercado, por el potencial que tiene el público costarricense.

H&M ofrece ropa para niños, mujeres y hombres, además del departamento del hogar.





Adicionalmente, es la primera vez que llega H&M Home a Centroamérica, donde se puede encontrar piezas para los distintos espacios del hogar.

Las primeras reacciones de quienes conocieron la tienda

Entre las primeras personas que visitaron la tienda estuvieron reconocidas fashionistas e influencers cómo Jessica Rodríguez, Natassia Capra, Leonora Jiménez, Karina Campos, Marcy Yu… entre otras personalidades.

Los asistentes pudieron disfrutar del nuevo destino de moda que ofrecerá a sus clientes en los 2,150 metros cuadrados con todas las colecciones de H&M en distintos departamentos: mujeres, hombres, adolescentes, niños y artículos para el hogar.

Esta apertura representa un mensaje claro sobre el valor que tiene el mercado costarricense en la industria de la moda, algo que traerá oxígeno a diversos encadenamientos, además de un premio a los fans ticos que llevan años esperando a la marca. Leonora Jiménez, empresaria.

Por su parte Marcy Yu, una de las influencers invitadas al evento comentó: “para mi fue un honor poder tener el privilegio de ver la nueva tienda H&M en Costa Rica y ser una de las primeras en experimentar el espacio. Es una de mis marcas favoritas porque aporta al planeta y trasciende en la diversidad de género, talla, cultura. Amo que normalicen lo que hoy es día es apreciar y aceptar la diversidad entre nosotros. Soy fan de su colección sostenible y me emociona mucho que ahora la tengamos disponible acá en el país”, dijo Marcy Yu, una de las influencers invitadas al evento.

Los visitantes se inspiraron con el diseño de la tienda, único en la región y con su paleta de colores cálidos acompañados de elementos de la naturaleza y, sobre todo, con la diversidad de tallas que ofrece.

A la fiesta de apertura llegaron caras conocidas, entre ellos, Leonora Jiménez, Greivin Morgan, Nicole Aldana, Shirley Álvarez y Daniel Vargas, entre otros.



Fotografías:

Mayela Lopez.

“Ser de las primeras personas en visitar H&M Costa Rica me generó mucha ilusión y alegría, es una tienda que he visitado en otros países y me encanta la variedad de tallas y estilos que tienen ahora en Costa Rica. Me parece justo y necesario, muchas personas batallamos día tras día con encontrar moda en tallas grandes y que H&M venga con estas opciones nos facilita muchísimo”, acotó Jessica Rodríguez, otra de las influencers invitadas al evento.

H&M abrirá de manera oficial sus puertas en Multiplaza Escazú hoy 20 de agosto, a las 10:00 a.m. con premios que van desde los ₡35,000 hasta los ₡175,000, siendo los primeros tres clientes en la fila los que tendrán un mayor reconocimiento (₡175,000, ₡140,000 y ₡100,000 respectivamente), hasta culminar con los siguientes 100 visitantes que obtendrán una tarjeta de regalo de ₡35,000. Aunado a esto, las primeras 1,000 personas en fila recibirán tarjetas de parqueo gratuito.

Este beneficio será únicamente para los clientes que tomen el tiquete de manera manual, ya que no aplica para Quickpass.

Adicionalmente, el fin de semana de la apertura H&M contará con música en vivo para festejar por todo lo alto: • Sábado 20 de agosto: Inbetween y Dj Maxx, de 10 a.m. a 2 p.m. y de 2 p.m. a 9 p.m. respectivamente. • Domingo 21 de agosto: Jurgen y Tocuma, de 10 a.m. a 2 p.m. y de 2 p.m. a 9 p.m. respectivamente.