Toma ilegal de combustible en terreno de exjugador era de alta calidad para evadir controles

Agentes judiciales y perros entrenados en la detección de hidrocarburos encontraron dos líneas de transmisión de combustible en una propiedad en Santa Rosa, Santo Domingo de Heredia, que pertenece al exfutbolista Allan Alemán Ávila. La toma ilegal aprovecha combustible del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Según indicó, Danny Vergara, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, esta conexión es muy particular y es la primera vez que se encuentra una de este tipo; pues tiene componentes de alta calidad como válvulas industriales, que permitían que la toma no fuera detectada por los controles de Recope.

“Nos apersonamos al lugar y por medio de excavaciones se logró determinar que existen dos líneas ilegales de una misma toma de combustible, por medio de una válvula. La línea va a dar a una propiedad privada que está a nombre de una sociedad anónima, que se encuentra en investigación” mencionó.

También se conoció que la tubería conduce desde el poliducto a una enorme bodega que está dentro de la propiedad y que tiene capacidad para albergar varios camiones pesados simultáneamente. Además, en apariencia la toma tendría más de un año de construida.

Vergara agregó que encontraron tanquetas que se presume eran utilizadas para almacenar la gasolina. “No hay droga, ni detenidos, ni sospechosos, de momento la línea de investigación va hacia la sociedad anónima a la cual pertenece esta propiedad”.

Autoridades hallan toma ilegal de combustible en propiedad de exjugador

Al consultar este pasado jueves al deportista, quien militó con el Deportivo Saprissa, entre otros equipos, confirmó a este medio que la propiedad la compró hace tres años y que hace apenas un mes la alquiló a unas personas. En el terreno “hay tres casas alquiladas y unas bodegas, nunca me habían dicho nada y nunca había tenido problemas”.

“Yo alquilé hace poquito esto a esas personas y las estoy llamando y no me contestan. Estoy esperando hablar con mi abogado para que me diga cómo reaccionar; no sé exactamente en qué parte de la propiedad está la toma porque no he podido ir, más bien ya voy para allá”, dijo el exfutbolista el pasado jueves.

César Alpízar, jefe del Departamento de Protección de Bienes de Recope, detalló de que la institución cuenta con un departamento que investiga las tomas ilícitas de combustible y que cada día, aproximadamente, surge una alerta de robo de gasolina.

“Las consecuencias no solo afectan en la pérdida financiera para la empresa; también hay daños en la parte ambiental, en nacientes, zonas protegidas y hay un peligro de que se genere un accidente de explosión donde haya afectación de vidas humanas”.

Para reportes de tomas ilegales de combustible puede llamar a la línea confidencial 1002 de Recope.

En junio de 2021, unos hombres montaron una tubería dentro de una vivienda lo cual les permitió ordeñar, por un tiempo desconocido, el poliducto Recope por Esparza, Puntarenas. Según la Policía Judicial, dentro de la vivienda había dos tanquetas, con unos 1.000 litros de diésel cada una.

Además, encontraron un estañón con un tipo de combustible no definido, así como dos pichingas con 20 litros de gasolina. La dinámica de la extracción no fue detallada, pero dijeron que los delincuentes colocaron una tubería que llevaría el combustible sustraído directamente a las tanquetas, las cuales estaban colocadas en las habitaciones de la vivienda.

Delincuentes montaron tubería dentro de casa para ordeñar poliducto de Recope en Esparza