Trol Piero Calandrelli dice que Pilar Cisneros le pidió levantar imagen de Joselyn Chacón

Alberto Vargas Zúñiga, el hombre detrás de los perfiles de redes sociales del trol llamado Piero Calandrelli, aseguró que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió ayuda para levantar la imagen de Joselyn Chacón, ministra de Salud.

Vargas Zúñiga manifestó este miércoles a La Nación que hace cuatro meses, por medio de una llamada de WhatsApp, Cisneros le solicitó colaboración ante los constantes errores de la jerarca de Salud en el ejercicio de sus funciones.

La Nación: -¿Que le pidió doña Pilar?

Vargas Zúñiga: – Que por favor le ayudara con levantar la imagen de Joselyn, porque estaba muy, muy, muy dañada, debido al montón de errores que ella estaba cometiendo en el Ministerio de Salud. Esa llamada ocurrió hace unos cuatro meses.

El pedido que, según el trol, le hizo la legisladora contrasta con una declaración que Cisneros dio al medio digital CRHoy.com, este miércoles, en la cual indicó que Chacón no necesita ayudas de ese tipo porque es una de “las ministras más populares y queridas”.

Además de contribuir a mejorar la reputación de Chacón, Vargas Zúñiga sostuvo que Cisneros le pedía, constantemente, desmentir publicaciones de medios de comunicación, incluido La Nación, y que también le enviaba comunicados de prensa de su despacho para divulgarlos en redes sociales, enlaces de videos relacionados con temas políticos y cadenas de televisión emitidas por Casa Presidencial.

Trol dice haber recibido pagos de ministra Joselyn Chacón para atacar periodistas

Sostuvo que la comunicación entre él y la legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) inició hace diez meses. Para demostrar el vínculo entre ambos, aportó a este medio 26 pantallazos de conversaciones entre ambos por WhatsApp.

También suministró dos audios de conversaciones con la diputada. En uno se escucha a la congresista pedir explicaciones sobre una discusión entre el trol y la ministra de Salud y en otro ella afirma que desconocía que los perfiles de Piero Calandrelli trabajaran a favor de Chacón.

Incluso, en esa segunda grabación, Cisneros le dice: “Voy a hablar con un comité de comunicación que hay en Casa Presidencial, cualquier cosa te aviso. Muchas gracias por todo, yo vivo siempre agradecida contigo”.

Contrario a lo que sucedía con la ministra de Salud, el administrador del personaje Piero Calandrelli sostuvo que con la diputada no hubo pagos de por medio a cambio de sus publicaciones en redes sociales.

La Nación llamó este miércoles 28 de diciembre a Cisneros para preguntarle sobre el tema, pero no contestó las llamadas ni mensajes enviados a su teléfono celular.

Tres veces a la semana

En declaraciones dadas a Crhoy.com, Cisneros aseveró que no conocía a Vargas Zúñiga y minimizó los contactos telefónicos con esa persona. “Él me escribe a mí y yo solo respondo. Lo hago con cientos de personas en WhatsApp”. No obstante, la versión de la legisladora choca contra el testimonio de Vargas Zúñiga y las capturas de las conversaciones.

Por ejemplo, el 6 de octubre, a las 10:18 p. m., Cisneros le envió un video y un comunicado de prensa relacionado con un incidente que tuvo con la diputada del PPSD, María Marta Padilla. El trol le contestó un minuto después: “Gracias doña Pilar, ya lo subo”.

A las 10:24 p. m. de ese mismo día, Cisneros le escribió lo siguiente: “Mil gracias. Es una perfecta infamia lo que andan diciendo”.

Luego, el 3 de noviembre, a las 9:09 a. m., la legisladora le escribió: “Hola Piero, saludos. Necesito hablar contigo. ¿Puedo llamarte más tarde?” Y agregó que lo llamaría cuando finalizara la sesión de una comisión legislativa.

“Ella me compartía material para que yo lo compartiera en las páginas de redes sociales (…). Conversábamos, por lo menos, tres veces por semana”, comentó Vargas Zúñiga a La Nación al tiempo que facilitó registros de conversaciones entre ambos desde setiembre del presente año.

Vicepresidente Brunner rehúsa responder si pagaron por troles o personaje Piero Calandrelli

Los perfiles de Piero Calandrelli existen desde el 2019 y tienen 31.000 seguidores en Facebook y 14.300 en Tiktok.

La semana pasada, Vargas manifestó a este diario que meses atrás recibió pagos de parte de Joselyn Chacón, ministra de Salud, para atacar a Jason Ureña, periodista de CRHoy.com.

Aseveró que la jerarca realizaba los depósitos a través de un funcionario del Ministerio de Salud identificado como Richard Gutiérrez Cuesta. En las copias de los depósitos mostrados se ven transferencias por ¢100.000 y en el detalle se anota: “ayuda universidad”.

En total, según el trol, la jerarca le transfirió ¢400.000 por “sus servicios”.

Disculpas a La Nación

Según la declaración ofrecida por Vargas este miércoles, entre los pedidos que le hacía Cisneros estaba desmentir y desacreditar el trabajo periodístico de La Nación.

En uno de los mensajes remitidos por el trol a la legisladora se puede leer lo siguiente: “Al Grupo Nación le he dado duro” y la congresista responde: “Mil gracias”.

“Yo no me quiero ver en problemas legales. Yo eso lo hice bajo pago, pero les ofrezco una disculpa (a Grupo Nación), pero sí, el pedido era atacar el trabajo que ustedes estaban haciendo. Espero que por favor me acepten la disculpa; sé que cometí un error”, enfatizó.

El pasado 19 de diciembre, los diputados de la comisión legislativa que investiga irregularidades en el financiamiento de partidos políticos aprobaron una moción para llamar a comparecer a Vargas Zúñiga.