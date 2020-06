Trump anuncia que designará al movimiento antifascista como grupo terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado hoy que designará a la Antifa (movimiento antifascista) como una organización terrorista, al acusarla de estar detrás de los disturbios antirracistas que vienen sucediéndose en todo el país.

«Los Estados Unidos de América designarán a Antifa como una organización terrorista», ha tuiteado hoy Trump cuando miles de personas en todo el país se preparaban para protestar de nuevo por la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado lunes en Mineápolis (Minesota).

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020