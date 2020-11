Trump autoriza el traspaso de poder a Biden, pero insiste en la lucha judicial

Tres semanas después de las elecciones presidenciales de EE. UU., el presidente saliente, Donald Trump, ha autorizado el traspaso de poder al presidente electo, el demócrata Joe Biden. Sin embargo, sigue sin reconocer la victoria de Biden, denunciando sin pruebas un fraude electoral en su contra. El presidente electo, por su parte, ha anunciado que en breve empezarán las reuniones con los funcionarios de Trump.

El anuncio de Trump se ha producido poco después de que se diera a conocer una carta enviada este lunes por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) al presidente electo, Joe Biden, en el que se indicaba que están preparados para iniciar el proceso de traspaso de poderes. De todas formas, el todavía jefe de la Casa Blanca ha confirmado que seguirá con su idea de impugnar las elecciones.

Donald Trump vía Twitter ha recomendado a la jefa del GSA, Emily Murphy, «hacer lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales», y ha insistido en que su idea de impugnar los comicios «continúa con mayor fuerza».

«Quiero agradecer a Emily Murphy de GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada y amenazada, y no quiero que esto le suceda a ella. (…) Nuestro caso sigue con más fuerza. Continuaremos con la buena lucha y creo que prevaleceremos», ha escrito Trump en sus redes sociales, poco después de conocerse la noticia.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020