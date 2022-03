Ucrania acusa a Rusia de atacar la torre de telecomunicaciones de Kiev

Los servicios de emergencia confirman al menos cinco muertos mientras Zelenski y Kuleba comparan el ataque con barbaries nazis

El alcalde de Kiev informa de que se han registrado daños en la fuente de alimentación y la propia infraestructura de la torre

Las autoridades ucranianas han acusado este martes al Ejército ruso de haber atacado con un proyectil la torre de telecomunicaciones de Kiev, la capital de Ucrania.

Así lo ha trasladado el asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, quien ha publicado un mensaje en su canal de Telegram en el que adjunta un vídeo y una foto en los que se aprecia una columna de humo en el lugar donde se alza la torre.

Russia is trying to shoot down a TV and radio tower in #Kyiv with rocket fire.

It is located in Kyiv near residential areas. However, pursuing their goals, they are ready to destroy infrastructure and kill civilians!#stoprussia#un #eu pic.twitter.com/9mk0M9a66g

— НГУ (@ng_ukraine) March 1, 2022