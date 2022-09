Ucrania denuncia 23 civiles muertos en un ataque ruso contra un «convoy humanitario» en Zaporiyia

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) –

Al menos 23 personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas este viernes a causa de un ataque de las fuerzas rusas contra un «convoy humanitario» en la región ucraniana de Zaporiyia, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2022