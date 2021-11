Un hombre hiere a un policía con un cuchillo en Cannes

Un policía ha resultado herido de arma blanca este lunes en Cannes (Francia) por la agresión contra una patrulla perpetrada por un hombre, que ha sido «neutralizado» por las fuerzas del orden.

Según fuentes policiales citadas por la emisora France Info, los hechos han ocurrido hacia las 06:30 horas en las proximidades de la comisaría central de la ciudad cuando un hombre se ha acercado a un coche patrulla, ha abierto la puerta y ha atacado con un cuchillo a uno de los agentes que había en su interior.

A continuación, ha ido a abrir otra puerta pero antes de que pudiera cometer una nueva agresión ha recibido los tiros de otro agente, que consiguió así «neutralizarlo».

Fuentes del Ministerio del Interior citadas por los medios han asegurado que podría tratarse de «una acción terrorista». Según han precisado fuentes policiales a la agencia France Press, el individuo habría declarado «actuar en nombre de Mahoma».

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha señalado en su cuenta de Twitter que un agente ha resultado herido por arma blanca y que se estaba desplazando a Cannes.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021