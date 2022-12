Una vuelta por Curri en el nuevo Geely GX3 Pro

Hace unas semanas me invitaron a hacer una prueba de manejo del nuevo Geely GX3 Pro, uno de los vehículos más vendidos en Costa Rica, según me contaron los funcionarios de Veinsa. Este modelo está recién llegando, así que no dudé en hacerlo, para ver qué tiene este carro que tantas personas lo eligen, y sobre todo, qué es lo nuevo que trae en su línea para el 2023.

La cita fue en la agencia de Geely en Curridabat, que queda casi al frente de Epa. Ahí estaban listos para entregarme las llaves; pero primero les cuento los detalles de este carro, que es ideal para parejas recién casadas y ejecutivos jóvenes; que buscan su primer carro, a un precio justo, sin perder detalles de diseño, estilo, comodidad, tecnología y versatilidad.

En la parte del exterior esta edición 2023 renovó la parrilla con un diseño moderno, que le da un aspecto más elegante. Además, le incorporaron luces led diurnas, lo cual me parece muy útil para muchas de las carreteras de nuestro país. Otra actualización de este modelo, es el cambio de las luces neblineras traseras y el diseño de la puerta.

Si nos vamos al interior, lo primero que se puede notar es el nuevo diseño del Dash, el cual trae radio de pantalla táctil de 8 pulgadas, con una mejor conectividad y funciones. Además, la palanca luce más elegante, lo cual combina con el nuevo diseño de los asientos.

La versión automática viene con transmisión CVT 8 velocidades con 3 modos de manejo (Eco, Comfort y Sport). Esta implementación del GX3PRO es nueva, ya que antes solo tenía normal y sport. El menú para estos modos de manejo se programa desde la nueva pantalla táctil.

Unido a lo anterior, esta versión posee controles de tracción de control, estabilidad y control de descenso en pendientes, lo que lo convierte en un auto muy seguro para los distintos terrenos.

Tenía solo una hora para ir a probar el nuevo Geely, así que manos al volante. Salí de la agencia y me fui al centro de Curri, luego pasé a Concepción de Tres Ríos y de vuelta a la agencia. Fue una vuelta tranquila, el carro responde muy bien en cuanto al acelere y frenado. Se siente bastante fuerte y muy estable. Pese a ser un carro pequeño, su diseño interior es amplio y sus asientos son bastante cómodos; no sé cómo explicar esto, pero dan la sensación de que “abrazan” cuando uno se sienta en ellos.

No cabe duda de que esta actualización del Geely logrará sorprender tanto a los usuarios habituales de la marca, como a los nuevos que se decidan por uno de estos. Lo difícil será elegir el color, ¡todos los que vi están preciosos!

Si está pensando en comprar carro, acérquese a las agencias de Veinsa, importador exclusivo de estos GX3 Pro, y haga una prueba de manejo. Para más información visitar https://www.geely.cr/

Y por si tienen curiosidad, el precio es bastante competitivo. Estas son las versiones que Veinsa trae a Costa Rica:

GLS transmisión manual: desde $16,900

GT transmisión manual: desde $18,900

GT transmisión automática: desde $20,900