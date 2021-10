Venezuela acusa a EE. UU. de dar una «puñalada mortal» al diálogo de México con la extradición de Saab

18/10/2021 10:22 Internacional DIPLOMACIA AGENCIAS | EITB MEDIA Las autoridades de Cabo Verde extraditaron a Estados Unidos este sábado a Alex Saab, presunto testaferro de Maduro y acusado por Washington de blanquear 295 millones de euros para pagar corruptelas del mandatario a través del sistema financiero estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Estados Unidos de darle «una puñalada mortal» al diálogo de México entre Gobierno y oposición venezolana con la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde, acusado de ser el testaferro del líder venezolano.

«El Gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión del diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociación de México (…) (Estados Unidos) no quiere diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela», ha criticado el presidente Maduro en un discurso transmitido en la cadena VTV.

Maduro ha defendido que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDAO) había resuelto en dos ocasiones que Saab «era inocente y debería ser absuelto», así como la «prohibición de su extradición».

«Los corruptos, vendepatrias, arrastrados del presidente, primer ministro y magistrados del Tribunal Constitucional de Cabo Verde se arrastraron y no acataron la sentencia, y se lo llevaron sin orden de captura», ha denunciado el mandatario venezolano.

Es por esto que Maduro ha defendido que la situación con Saab representa «un secuestro muy grave» para el derecho internacional y ha apuntado que las instituciones venezolanas deberán acudir «a todas las instancias, con mucha fuerza, a denunciar (los hechos)». «Debemos seguir nuestra batalla por la verdad y la justicia contra el imperialismo norteamericano», ha zanjado.

Por su parte, cientos de venezolanos se han manifestado este domingo en la capital, Caracas, para protestar contra la extradición del diplomático.

Varias personas se manifiestan para mostrar su apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab. EFE.

Las autoridades de Cabo Verde extraditaron a Estados Unidos este sábado a Saab, presunto testaferro de Maduro y acusado por Washington de blanquear 350 millones de dólares –295 millones de euros– para pagar corruptelas del mandatario a través del sistema financiero estadounidense.

Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento en una isla caboverdiana, país que ha aprobado su extradición a Estados Unidos.

Ante esto, el Gobierno de Maduro anunció la suspensión de su participación en el diálogo con la oposición venezolana en Ciudad de México.

Por su parte, tanto la oposición venezolana, como el Gobierno de Noruega, facilitador de las negociaciones entre ambos bandos, han manifestado su respaldo a los contactos y han instado al oficialismo a que no abandone las sesiones.