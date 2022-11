Vladimir Putin recibe alarmante exigencia nuclear de grupo político

Moscú. El Movimiento de Liberación Nacional se manifestó en las calles de Moscú el sábado y acercó una alarmante exigencia al presidente ruso Vladimir Putin, con el objetivo de demostrar el poder del Kremlin, tras la derrota en Jersón .

El video compartido tanto por el medio bielorruso Nexta como por el ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, muestra a la agrupación afín al líder ruso haciendo un pedido específico.

Ucrania asegura que Occidente se dirige a una ‘victoria conjunta’, tras retirada rusa en Jersón

“Hasta Washington. Hay que destruir todos los centros de toma de decisiones con misiles nucleares Sarmat. Nosotros iremos al cielo y ellos simplemente morirán. Hay que acabar con Estados Unidos”, vociferaron al mismo tiempo los miembros de colectivo, quienes ondearon banderas del partido político.

El misil que exigen al jefe de Estado lanzar no es cualquier misil, sino uno de los favoritos del presidente. Se le conoce también como Satán II . “Se trata de un arma verdaderamente única que garantizará la seguridad de su país frente a amenazas externas”, lo describió Putin durante un evento en el cosmódromo de Plesetsk. En ese entonces el mandatario advirtió además que “aquellos que intenten amenazar a Rusia dentro o fuera de sus fronteras, lo pensarán dos veces”.

Members of the #Russian «National Liberation Movement» call in #Moscow for the capture of #Washington. pic.twitter.com/YjYjygioo2

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2022