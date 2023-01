Washington señala que Suecia y Finlandia «están listas» para entrar en la OTAN

Archivo – El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken – Rolf Vennenbernd/dpa – Archivo













MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) –

Estados Unidos ha señalado este lunes que Finlandia y Suecia están listas para unirse a la alianza de la OTAN, después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sostuviera que Estocolmo no debe esperar el apoyo de su país en cuanto a la membresía por la reciente quema de coranes durante una manifestación en la capital sueca.

«Finlandia y Suecia están preparadas para ingresar en la Alianza. Lo están por sus capacidades militares y por la larga asociación en materia de seguridad que mantenemos (…) desde hace décadas», ha explicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price, que ha destacado que «son democracias muy desarrolladas».

Price ha señalado, por otro lado, que «quemar libros sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso», agregando que «algo puede ser legal –por la libertad de asociación y expresión– pero horrible».

«También somos conscientes de que quienes están detrás de lo ocurrido en Suecia pueden estar realizando un esfuerzo intencionado para intentar debilitar la unidad a través del Atlántico y entre nuestros aliados y socios europeos», ha lamentado el portavoz de Estado.

En este sentido, Price ha señalado que, aunque Helsinki y Estocolmo estén preparados para ingresar en la OTAN, «en última instancia, se trata de una decisión y un consenso» de estos países con Ankara.

Erdogan advirtió a Suecia de que no debería «esperar» a día de hoy apoyo turco para su entrada en la Alianza Atlántica: «Si no se muestra respeto, lo siento pero no habrá ningún apoyo por nuestra parte en el tema de la OTAN», declaró.

La quema del Corán durante una protesta la semana pasada se ha sumado a una serie de agravios que, a ojos de Ankara, son inadmisibles. El Gobierno turco ya había protestado por la destrucción de una efigie de Erdogan en otra concentración anterior, lo que ha dejado en punto muerto la ampliación de la OTAN.

Suecia y Finlandia dependen del visto bueno de los 30 Estados miembro de la Alianza Atlántica para incorporarse, pero por ahora sólo disponen del de 28 –además de Turquía falta también Hungría por completar los trámites–. Las autoridades turcas han exigido a las de los países nórdicos más compromisos en la persecución de grupos kurdos catalogados de terroristas por Ankara.