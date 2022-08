Wolfgang Petersen, director de ‘Troya’ y ‘Air Force One’, falleció a los 81 años

El director alemán Wolfgang Petersen murió a los 81 años. La noticia fue confirmada por la familia al portal Deadline, este martes 16 de agosto.

Petersen murió el viernes en su casa de Brentwood, Estados Unidos, por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas. Lo acompañaba su esposa, María Antonieta, con quien estuvo casado durante 50 años.

La carrera del director incluye películas como The Boat, Sea in Rage, La historia infinita, Mi enemigo, En la línea de fuego, Epidemia, Air Force One, Poseidón y Troya.

Petersen comenzó su carrera en Alemania, pero se mudó a Hollywood después de que el filme The Boat fuera nominada a seis premios de la Academia, incluyendo mejor guión adaptado y dirección. El alemán también fue nominado a un premio BAFTA y un premio DGA por el trabajo.

El director se convirtió rápidamente en uno de los más buscados cuando se trataba de películas de acción de estudio, que por lo general eran técnicamente complejas.

A lo largo de las décadas, fue responsable de historias que marcaron historia y dirigió estrellas como George Clooney, Brad Pitt, Harrison Ford, Dustin Hoffman y Morgan Freeman.

Además de su esposa, el director deja a su hijo Daniel y dos nietos.