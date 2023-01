¡Y la cimarrona se hizo disco! La Original Domingueña estreno su segundo álbum al ritmo del farafarachín

Una vez más, la Cimarrona La Original Domingueña llevó los tradicionales ritmos de parranderas y jotas costarricenses a otro nivel. Esta agrupación, conformada por jóvenes músicos de Santo Domingo de Heredia y conocida por ser una fuerte defensora de la música de criolla, estrenó su segundo disco de estudio.

Se trata del álbum corto De vuelta al barrio, una producción con cinco piezas en las que combinan los ritmos de jotas, parranderas y contradanzas con los ritmos del merengue y sonidos de los años 70 y 80.

Música de cimarrona costarricense es declarada patrimonio cultural inmaterial

Este disco, que es la seguidilla de Once (2015), fue grabado durante la pandemia en un tiempo en el que los músicos no tenían trabajo debido a la cuarentena, pero en el que decidieron no dejar la música y hacer nuevas producciones, entre ellas videos.

“Lo importante es mantener la misión de conservar. Para lograrlo hay que transmitir la tradición de la cimarrona. Nosotros lo que venimos haciendo es mezclando los ritmos de la cimarrona con influencias más modernas”, explicó Juan José Bolaños, de La Original Domingueña.

En enero del 2022, la música de la cimarrona fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica, gracias a la labor que Bolaños, sus compañeros y diferentes colegas costarricenses han realizado a lo largo de los años. Por esta razón es que el grupo sigue con la consigna de mantener vivo este género.

“Es importante que ahora todo está al alcance del público. Entonces las plataformas digitales, que se pueden escuchar en todo el mundo, son una manera de transmitir con más facilidad”, agregó el músico.

De vuelta al barrio cuenta con temas como The House of the Rising Sound, una versión de la pieza del grupo francés Santa Esmeralda, además se puede escuchar A son de 440 (un homenaje a Juan Luis Guerra y su banda), Me voy pa’ Santa Cruz, Pick Up the Pieces y El cohete.

El disco está disponible en Spotify y los videos se pueden ver en YouTube.