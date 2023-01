Zelenski pide entre 300 y 500 tanques para lograr el éxito en una contraofensiva contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski – PRESIDENCIA DE UCRANIA













MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho este viernes que su país necesita entre 300 y 500 tanques para poder llevar a cabo con éxito una contraofensiva contra el Ejército ruso después de que Alemania haya dado el visto bueno para la entrega de los tan codiciados Leopard 2.

«Necesitamos entre 300 y 500 tanques. Necesitamos tanques para llevar a cabo una ofensiva en nuestro territorio, en nuestra tierra. Necesitamos vehículos blindados para proteger a nuestra gente», ha reclamado durante una entrevista para Sky News.

A pesar de los agradecimientos a Alemania y a otros socios como Estados Unidos y Reino Unido, Zelenski ha aprovechado para reprochar la lentitud que a su juicio juega la burocracia en este conflicto, criticando que todavía no han recibido armamento cuando su entrega ya fue aprobada hace tiempo.

«La cantidad de tanques y el tiempo de entrega tienen una importancia crítica y crucial (…) A veces, la entrega de armas lleva meses. No culpo a nadie, pero solo hay sensación de alivio cuando las armas que nos han entregado están siendo utilizadas por nuestro Ejército», ha dicho.

En lo que respecta a unas hipotéticas conversaciones de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin, Zelenski ha vuelto a zanjar la cuestión rechazando tal posibilidad ya que pone en duda que el Kremlin quiera, así como las condiciones de las mismas. «Son criminales que han venido aquí a matar y violar», ha dicho.

«No quieren ninguna conversación (…) Putin solo está tratando de engañarnos. No quiere negociaciones porque no quiere la paz», ha elucubrado Zelenski, quien advierte de que Rusia está librando «una gran guerra» y que Ucrania es solo el primer escenario de otros muchos que pueden llegar si no son capaces de resistir.

Para Zelenski, Rusia solo habla de paz cuando necesita «reagruparse», o tiene «grandes pérdidas», pues «dicen que quieren la paz y luego atacan con misiles por la noche». El presidente ucraniano ha condicionado cualquier acuerdo a la retirada de las tropas rusas y a un cambio de gobierno en el Kremlin.