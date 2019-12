Ana Tijoux, la voz de las mujeres que callan ante la violencia

En un entorno donde resuena en diferentes países el performance Un violador en tu camino como protesta contra la violencia de género, existe una cantante que por más de 20 años ha denunciado las desigualdades e injusticias a través de sus rimas y ritmo: Ana Tijoux.



Tijoux es leal a sus ideales. En su corazón reina el amor por el prójimo y las luchas, es su columna vertebral.

“Mujer hermosa maravillosa, sí es posible separarse de un maltratador. Sí es posible cortar una mala práctica que quizá ha habido durante años de golpes, maltrato psicológico. Sí es posible», asegura la cantante, «he conocido a tantas mujeres que se han separado después de años con hijos, sin hijos, en todas las situaciones, y casi todas las mujeres que he conocido que se han separado se sienten aún más fuertes y tienes que pensar que como ella hay miles; y si nos levantamos todas somos una gran marea verde de humanidad«.

El pensar lo es todo para Tijoux. No tuvo dudas del futuro que trazaría: la música fue, y seguirá siendo, su amor a primera vista y a través de ella seguirá dando pelea, dándole voz a las mujeres que callan ante la violencia.

«La dignidad y el amor es clave y si alguien te maltrata, es porque esa persona carece de un amor terrible, pero uno no puede pasar eso jamás, porque el amor propio es clave. Si uno no se ama así misma es difícil amar al resto”, agrega.

La artista plasmó su compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres en la canción ‘Antipatriarca’, del álbum Vengo (2014). Destruye el silencio que, en muchos casos, se apodera de las víctimas de la violencia. No se anda con rodeos. Canta a la sociedad: No sumisa ni obediente. Mujer fuerte insurgente. Independiente y valiente.



Como madre de dos hijos, Ana se declara una mujer a favor del aborto, libre y gratuito. Cree firmemente que cada persona tiene la libertad de elegir qué hacer con su cuerpo.

“Es terrible que la mujer siempre tiene que ir con un peso en la cual el Estado y la Iglesia eligen sobre el cuerpo de la mujer y la historia ha demostrado la cantidad de niños abandonados, sufriendo, en situaciones de mucha precariedad en la cual los niños sufren”, plantea.

“ La dignidad no tiene que ver con el dinero tiene que ver con la fortaleza y el amor. Mientras uno tenga dignidad estamos encaminados.» Ana Tijoux Compositora y cantante

Se estima que en el mundo hay alrededor de 120 millones de niños viviendo en la calle, de acuerdo con la ONG internacional de apadrinamiento de niños Humanium.

Por ello, la cantante sostiene que “es muy fácil para los hombres hacer hijos y desaparecer, al final la mujer carga con una cantidad de cosas que bueno es el tema del patriarcado y del machismo mundial”.

Ana Tijoux no puede coexistir con las desigualdades, su sensibilidad y empatía no se lo permiten. No deja de sorprenderse por la maldad que muchas veces ocasiona el hambre de poder. La disputa por preservar la dignidad es una de las batallas que uno no debe de perder jamás, independientemente de la situación económica que pudiese atravesar, considera.

La revolución y el poder popular en el corazón

Las causas revolucionarias son parte de su historia, encarnada en el legado de militancia de María Emilia Tijoux y Roberto Merino Jorquera, padres que combatieron a la dictadura militar a través del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile y que los llevó al exilio tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En el alma de Ana resuena la voz de Salvador Allende.

Aquel pasado se une a las rimas que nacen en los barrios, las posturas filosóficas como las de Angela Davis, incluso las ideologías del movimiento zapatista… todo ello armoniza el estilo de Tijoux: el poder popular con una mano en el corazón.

“ Me siento millonaria en amor no necesito nada más. Si perdemos la esperanza perdemos la vida y la vida es tan preciada que la esperanza es lo último que se puede perder.» Ana Tijoux Compositora y cantante

“El amor es una llave y un motor y una bencina que nos mueve como seres humanos, porque podemos tener muchas diferencias pero si es amor es tan bella que nos lleva a escribir a componer a levantarnos a tener a seguir adelante”, dice la artista.

Para el tema musical de Historia de un Crimen: Colosio, serie que aborda el asesinato de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI, Netflix optó por La Bala, canción del tercer álbum de Ana. Ella lamenta que en la historia latinoamericana haya tantos asesinatos que “a veces uno no logra empaparse de cada historia”.

La rapera se asombra de la historia de México. Cuenta que siempre lo ha visto como si fuera un continente gigante. Se fascina por los museos y la diversidad cultural.

En el ‘Top R&B/Hip-Hop artists’ 2019 del Billboard solo 8 mujeres forman parte de los 50 artistas en el listados… una de ellas es Tijoux, quien ha sido nominada en varias ocasiones a los Premios Grammy.

“Quizá es tan difícil como la neurocirujana que es mujer”, comenta Anita. “Una mujer puede ser tremenda en lo que sea, hay que converse de lo que uno hace también y eso tiene que ver con una fortaleza interior.

«Muchas veces uno puede escuchar mucho ruido al exterior, pero al interior como que uno tiene una llamita que dice: ‘¡Está todo bien, vamos! ¡Démosle, démosle!’ y la prueba es que cada vez hay más mujeres rimando, apoyándose, las dinámicas han ido cambiando también”, concluye.