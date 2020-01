Ataque de EU contra irán divide a Congreso

El ataque estadounidense con misiles en las inmediaciones del aeropuerto iraquí, que ocasionó el fallecimiento del líder militar Qassem Soleimani la víspera, dividió este viernes al Congreso de Estados Unidos y reavivó el debate para reducir los poderes militares del presidente Donald Trump.

“No podemos poner las vidas de los miembros de las fuerzas armadas, diplomáticos y otros más en riesgo mediante la participación en acciones de provocación y desproporcionados”, afirmó en comunicado Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“El ataque aéreo de esta noche corre el riesgo de provocar una escalada peligrosa de la violencia […] se llevó a cabo sin la consulta del Congreso”, detalló Pelosi.

“Este escenario particular es uno de los que he pensado durante muchos años y bien podría representar al tipo de violencia y caos que hemos estado tratando desesperadamente de mantener a nosotros fuera […] las próximas horas y días serán muy importantes”, declaró el representante Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey, al diario The New York Times.

Por otra parte, el bloque Republicano aplaudió y se dirigió a Irán en tono bélico. «Aprecio la audaz acción del presidente contra la agresión iraní» , escribió el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur en su cuenta de Twitter y se dirigió a Therán diciendo “si quieres más, obtendrás más».

«Su muerte presenta una oportunidad para que Irak determine su propio futuro libre del control iraní […] como advertí previamente al gobierno iraní, no deben confundir nuestra moderación razonable en respuesta a sus ataques anteriores como debilidad», dijo el senador Jim Risch de Idaho, presidente del Comité de Relaciones Exteriores.

Trump se ha convertido en el tercer presidente de EU en ser sometido a un impeachment (juicio político) en un año, factor que podría influir sobre su campaña de reelección presidencial para noviembre.