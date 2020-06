Cofece interpone una controversia constitucional contra política de Sener que limita a renovables

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció este lunes que interpuso una controversia constitucional contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en mayo pasado.

El ente antimonopolios presentó este recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que violenta principios fundamentales de competencia y libre concurrencia.



“Lo que estamos viendo es que una autoridad invade la esfera competencial de otra, al anular la posibilidad de que haya competencia, además esta política es contraria a varios artículos constitucionales. Hay un tema de no respeto a la división de poderes respecto a las atribuciones de uno y otro (organismo)”, explicó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece en entrevista.

La política de confiabilidad “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, dice la comisión dirigida por Alejandra Palacios en una nota informativa.

La política de confiabilidad fue publicada en ‘fast track’ por Sener el 15 de mayo pasado sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer).

Con esta, la dependencia dirigida por Rocío Nahle busca ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La política, señaló Cofece, compromete el acceso no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución; otorga ventajas en favor de ciertos participantes; sacrifica la eficiencia del sistema eléctrico nacional y establece barreras a la entrada de nuevos participantes al sector.

“Todo lo anterior, a juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia”, explicó el organismo que hace unos días acaparó reflectores debido a una iniciativa del senador Ricardo Monreal que busca desaparecer a la Comisión.

La SCJN aún no admite el recurso interpuesto por la Cofece. De hacerlo, dice uno de los abogados cercanos al caso que pidió no ser citado, el asunto se resolverá en cerca de un año, en el que la Suprema Corte deberá determinar si la Sener tiene el derecho de emitir una regulación que ignore la competencia y las facultades de Cofece.

“(Cofece tiene) buenas (probabilidades de ganar), aunque la defensa de Sener seguramente estará encaminada a demostrar que la política versa sobre un área estratégica que es el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución”, dice la fuente. “También es importante ver si Sener presenta recurso de reclamación contra la admisión de la controversia, si la SCJN admite a trámite”, agregó.

El recurso de Cofece se suma a una serie de amparos promovidos por la iniciativa privada en semanas pasadas ante los juzgados en materia de competencia. Hasta ahora, la Sener no puede poner en marcha la política, toda vez que el 11 de junio pasado un juez otorgó una suspensión definitiva sobre las medidas a la asociación civil Defensa Colectiva.

“En lo que resta del año no vamos a ver operar esta política (…) (El proceso) no es algo muy rápido, es muy estructurado en cuanto a su forma, lleva algunos meses, no es algo inmediato, seguramente los ministros se irán con mucha cautela. Aunque el contenido de la política si invade facultades que no tiene la Sener”, dice Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie.

La Sener fue consultada, pero hasta el cierre de la edición no ha ofrecido comentarios al respecto.

El 11 de junio pasado, un juzgado especializado en competencia suspendió de manera definitiva las medidas contenidas en la política de confiabilidad como parte de un recurso de amparo promovido por Defensa Colectiva, una asociación civil. Con lo cual, hasta ahora la Sener no ha logrado echar a andar la serie de medidas contenidas en la política.

La política de confiabilidad es parte de una serie de medidas impulsadas desde la Secretaría de Energía que no han sido bien recibidas por el sector privado, como el aumento de tarifas de transmisión que algunos privados pagan a la CFE y el acuerdo de abril pasado publicado por el Cenace con el que suspende de manera indefinida las pruebas críticas para centrales eólicas y solares.