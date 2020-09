¿Cómo es el regreso a clases para los universitarios centennials en la era del COVID-19?

Entre 1995 y 2005, en México nacieron de 32.9 millones de niñas y niños que hoy tienen entre 15 y 25 años. Medios de comunicación y analistas sociales los bautizaron como generación Z, centennials y hasta les han dicho generación de cristal. Jóvenes que nacieron con Wi-Fi y tutoriales de Youtube, y que ahora se enfrentan a un nuevo reto que modificó su forma de aprender: la pandemia de COVID-19.

André, Emiliano, Mónika y Selva son parte del grupo conocido como ‘Gen Z’, y de los 4.7 millones de jóvenes que hoy se encuentran estudiando una carrera universitaria desde su casa, pero que comparten una visión optimista ante una pandemia que les arrebató la sociabilidad que brinda un campus universitario para ser sustituido con lo que encuentran en Google.

Son la generación que educó la Secretaría de Educación Pública (SEP) con libros de texto de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en una universidad pública o privada.

Accedieron a hablar con EL FINANCIERO para narrar a “los boombers” –expresión empleada para burlarse de las actitudes estereotipadas– sobre cómo enfrentan este episodio incierto, mientras construyen bases para emerger desde la pandemia.

André López nunca se imaginó que su primer día de clases en la universidad sería a través de Microsoft Teams. Desde hace dos semanas que comenzó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Su salón de clases es un grupo de WhatsApp, mientras sus profesores creen que todos los jóvenes quieren ser youtubers.

“¿Cómo es que están relacionando que por ser joven tengo redes sociales o que me gustan? Me pidieron que subiera un video a YouTube, como si yo realmente supiera editar o subirlo. O también me pidieron subir una frase a Instagram, yo ni siquiera uso redes sociales, no porque no sepa, porque no me gustan”.

Emiliano Patiño estudia Ingeniería en Energía en la Universidad Politécnica de Cuautitlán, cursa el noveno cuatrimestre de 10. Él se ha podido adaptar a las clases a distancia, pero son los profesores los que todavía no lo logran. Pues al mandar a los maestros a la pantalla, prácticamente compiten con youtubers que hasta explican mejor, como ‘Julioprofe’, que explica problemas de Matemática y Física.

“Los jóvenes lo aman, él dio a entender lo que muchos profesores que dan clases no pueden lograr. Ellos usan medios visuales para explicar, el profesor nomás está frente a su cámara”.

Mónika Nahomi Guzmán es estudiante de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Ciudad de México y también es Scout, desde donde realizó un proyecto para enseñarle a los profesores a utilizar plataformas digitales.

Aprovechó la temporada de encierro y generó infografías que explican cómo usar herramientas tecnológicas y ofrece a través de sus redes sociales cursos en línea gratuitos para capacitar profesores de educación preescolar hasta universidad, en su mayoría de Veracruz, pero también participaron docentes de Coahuila, Yucatán y Ciudad de México.

Selva Escareño cursa dos carreras, Biología Molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Economía en la UNAM. Ella habla de la polarización que le espera a su generación cuando salgan de casa.

“Se sigue criticando a la gente que sale de sus casas, cuando tiene que salir, por ejemplo, o bien se critica al que se queda en su casa.

“Estamos viendo a los demás, pero sin ayudarlos. El COVID nos está dando la oportunidad de voltear a ver al otro y decir ‘te voy a ayudar’ y esperaría eso de los demás”, confía la estudiante.