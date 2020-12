El COVID-19 logró lo que el ‘Grinch’ no pudo: el 44% de los ‘chilangos’ espera una Navidad menos feliz

El espíritu navideño en la Ciudad de México anda decaído por la pandemia, toda vez que el 44 por ciento de los capitalinos cree que esta temporada navideña va a ser menos feliz que el año pasado. Solamente 7 por ciento espera una Navidad más feliz y el 49 por ciento la ve igual que en 2019. Así lo revela una encuesta de EL FINANCIERO en la capital, realizada este diciembre.

Según el estudio, entre las razones por las que una buena proporción de capitalinos espera una Navidad menos feliz está el factor económico. El 6 por ciento opina que la situación económica en su hogar este año con miras a los festejos navideños es mejor que el año anterior, mientras que el 40 por ciento afirma que la situación es peor y el 54 por ciento la describe como igual.

El sondeo indica que el 27 por ciento está muy ilusionado con la época navideña en medio de la pandemia, 45 por ciento está algo ilusionado, el 22 por ciento, poco ilusionado y el 6 por ciento dijo estar nada ilusionado.

Al preguntar sobre sus actividades navideñas, el 72 por ciento dijo que sí pondrá arbolito en su casa, pero el 26 por ciento no. El 45 por ciento piensa dar regalos y el 52 por ciento no. El 43 por ciento planea juntarse físicamente con sus familiares para celebrar las fiestas navideñas y el 52 por ciento no piensa reunirse en familia, lo cual refleja hasta cierto punto las recomendaciones del gobierno de no hacerlo.

La encuesta revela, sin embargo, que solamente 36 por ciento piensa juntarse virtualmente a través de alguna plataforma de Internet con sus familiares en estas fiestas, mientras que el 61 por ciento dijo que no planea hacerlo. Finalmente, el 14 por ciento admitió que sí piensa ir a posadas con amigos o compañeros. El 82 por ciento no piensa hacerlo. Entre los entrevistados de 18 a 29 años de edad, la respuesta que sí piensa ir a posadas sube a 21 por ciento, mientras que entre los mayores de 50 años baja a 8 por ciento.

Al preguntar si creen que en esta época navideña las restricciones y medidas de aislamiento social deberían fortalecerse o relajarse, una mayoría de 66 por ciento se pronunció a favor de fortalecer las medidas, mientras que el 30 por ciento prefiere que éstas se relajen durante el periodo de celebraciones.

Quienes conocen personalmente casos de contagios están más a favor de fortalecer las medidas de restricción y aislamiento en esta temporada que quienes no conocen: entre éstos últimos el apoyo a fortalecer las medidas alcanza 50 por ciento, entre quienes tienen un conocido contagiado sube a 70 por ciento, y entre quienes reportan tener un familiar contagiado sube a 77 por ciento.

Al preguntar qué es lo más positivo de este año en su ánimo navideño, el 46 por ciento mencionó a su familia y el 43 por ciento tener salud. El 8 por ciento mencionó tener trabajo.

Al preguntar sobre lo más negativo, el 48 por ciento mencionó la pérdida o enfermedad de un ser querido, el 25 por ciento las restricciones por la pandemia, el 16 por ciento las pérdidas económicas o de empleo y 8 por ciento pérdidas de patrimonio debido a la inseguridad. El 1 por ciento mencionó violencia doméstica.

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada por vía telefónica a 600 adultos el 4-5 de diciembre de 2020. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 Alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.0 por ciento. Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.

